Hanno firmato il contratto a tempo indeterminato i vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami a 53 posti di Assistente Informatico (categoria C) dell’Asp di Palermo. Prenderanno servizio lunedì prossimo (16 settembre) nelle strutture dell’Azienda sanitaria. Alla graduatoria degli idonei, stilata al termine delle procedure selettive, hanno chiesto di attingere altri Enti pubblici, tra cui la Città Metropolitana di Palermo (7 posti) e le Aziende sanitarie provinciali di Caltanissetta (5) e Ragusa (3) e l’Azienda Policlinico di Palermo (5 posti).



“I nuovi dipendenti – ha sottolineato il Direttore generale, Daniela Faraoni – si inseriscono in un momento di grande trasformazione in cui l’Azienda è chiamata ad adeguarsi agli standard europei in tema di digitalizzazione dei processi. L’obiettivo è di fornire ai cittadini servizi efficienti e, anche tecnologicamente, adeguati, ai tempi”.

Negli ultimi anni sono stati complessivamente 310 i dipendenti reclutati dall’Asp di Palermo attraverso procedure di concorso pubblico, di cui 181 di Dirigenti medici di vari profili e 129 operatori del comparto).

Proseguono, intanto, i processi di stabilizzazione del personale precario. Nell’ultimo anno sono stati 576 i lavoratori (tra cui 150 infermieri, 157 OSS, 24 assistenti sociali, 19 Dirigenti biologi, 39 Dirigenti medici e 14 Dirigenti veterinari) reclutati durante l’emergenza pandemica per il covid, sono passati dal precariato alla firma del contratto a tempo indeterminato. L’ultimo provvedimento di stabilizzazione firmato dalla Direzione aziendale riguarda 11 Dirigenti psicologi.

Sono, invece, in corso le procedure che porteranno alla firma del contratto a tempo indeterminato per ulteriori 101 lavoratori precari.

