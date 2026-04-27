Primo confronto ufficiale con i rappresentanti delle associazioni per il nuovo direttore generale dell’ASP di Palermo, Alberto Firenze, che ha partecipato alla riunione del Comitato Consultivo Aziendale (CCA), segnando l’avvio di un percorso di dialogo e collaborazione con il territorio.

Ad aprire i lavori è stato il presidente del CCA, Francesco Paolo La Placa, che ha rivolto il benvenuto al direttore generale, auspicando l’avvio di un lavoro condiviso e continuativo tra l’Azienda sanitaria e il Comitato.





Nel corso dell’incontro, Firenze ha manifestato piena disponibilità al confronto, evidenziando il ruolo centrale del Comitato Consultivo Aziendale come strumento di partecipazione attiva e di ascolto delle esigenze dei cittadini, capace di contribuire all’orientamento delle scelte aziendali.

La riunione ha rappresentato un primo momento di condivisione sui principali temi legati alla sanità territoriale, all’accesso ai servizi e alla tutela dei diritti degli utenti, con l’obiettivo di consolidare un dialogo stabile e operativo tra istituzione sanitaria e comunità.

Un percorso che punta a valorizzare il contributo delle associazioni e a promuovere una sanità sempre più vicina alle persone, fondata sul confronto e sulla partecipazione.

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