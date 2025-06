Un’altra domenica all’insegna della prevenzione. È quella vissuta ad Altofonte, dove è stata organizzata una nuova tappa dell’Open Day Itinerante promosso dall’Asp di Palermo. In Piazza Falcone e Borsellino, medici, infermieri e operatori dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo hanno effettuato 291 prestazioni gratuite, offrendo ai cittadini un’intera mattinata di salute e informazione.





L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la locale amministrazione comunale e con la I Circoscrizione del Club Lions 108YB Sicilia, ha visto l’allestimento di spazi dedicati agli screening oncologici (53 prestazioni tra mammografie, Pap test, Sof test), alla prevenzione cardiovascolare (85 gli utenti visitati), agli screening pediatrici (38 i bambini sottoposti a esami visivi e logopedici) e a quelli per il diabete (32 prestazioni) e audiometria (27 esami).





Attivo anche lo sportello amministrativo (29 accessi), mentre sono stati immunizzati diversi cittadini nel punto vaccinazioni e impiantati gratuitamente i microchip a cani d’affezione, nell’ambito della campagna di contrasto al randagismo. Completavano l’offerta i servizi di counseling psicologico e lo screening per le malattie infettive sessualmente trasmesse, cui si sono sottoposti 12 utenti.

L’ultimo appuntamento del primo semestre del tour itinerante è in programma sabato prossimo, 21 giugno, a Prizzi, dove verrà nuovamente messo in campo l’intero ventaglio di servizi per la prevenzione gratuita, con accesso diretto e senza prenotazione.

