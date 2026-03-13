“Oggi un grande traguardo di giustizia si è concretizzato con la stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato per ben 20 lavoratori con il profilo di assistente amministrativo ex Covid. La CISL FP si è intestata questa battaglia sin dal 2022 quando questi lavoratori furono messi alla porta dell’azienda sanitarie di Messina per carenza di posti vacanti in dotazione organica. La CISL FP, unica organizzazione del comparto, ha stipulato un Protocollo d’intesa regionale con l’allora assessore regionale alla sanità Volo i cui frutti sono oggi chiaramente visibili.





Grazie ai lavoratori ed alle lavoratrici che ci hanno seguito e creduto. Grazie alla dirigenza dell’Asp di Messina che da quando si è insediata ha ascoltato ed attuato le nostre richieste per questi lavoratori ed ha dato attuazione alla stabilizzazione con i cinque criteri di priorità prescritti dal protocollo d’intesa regionale. Grazie a tutta la squadra della Cisl Fp che è andata avanti con perseveranza. I fatti ci hanno dato ragione.” Lo dichiara il segretario generale della Cisl Fp Messina Giovanna Bicchieri in merito alla stabilizzazione di 20 ex precari covid all’Asp di Messina.

