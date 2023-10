Ha preso il via anche a Siracusa la campagna per la vaccinazione antinfluenzale

2023/2024. L’Asp di Siracusa, attraverso i Servizi di Epidemiologia e Medicina Preventiva ha

organizzato una campagna attiva con il coinvolgimento dei medici di famiglia per invitare la

popolazione a sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale che, come lo scorso anno, può essere abbinata

alla vaccinazione anti Covid.

La vaccinazione antinfluenzale è fortemente raccomandata alle persone nella fascia di età dai 60 ai 64

anni; bambini sani da 6 mesi ai 6 anni; soggetti dai 6 mesi ai 65 anni di età affetti da patologie che

aumentano il rischio di complicanze da influenza; donne che all’inizio della stagione epidemica si

trovano in gravidanza o nel periodo post partum; soggetti affetti da malattie croniche a carico

dell’apparato respiratorio, dell’apparato cardiocircolatorio e del metabolismo; pazienti oncologici; tutti i

soggetti a partire dai 65 anni di età; soggetti di qualunque età ricoverati presso strutture per

lungodegenti; familiari e contatti di soggetti ad alto rischio di complicanze; soggetti addetti a servizi

pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori come ad esempio le forze di polizia, i

vigili del fuoco e il personale scolastico; i donatori di sangue; coloro che per motivi lavorativi entrano a

contatto con animali, come allevatori e veterinari.

Il Commissario Straordinario dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra rinnova l’appello alla

vaccinazione “quale gesto di responsabilità comune che non si limita a salvaguardare la salute del

singolo ma dell’intera comunità oltre che rappresentare uno strumento di sostenibilità del sistema

sanitario”.

“La forma più efficace di prevenzione dell’influenza è certamente la vaccinazione -dichiara il direttore

del Dipartimento di Prevenzione Medico Maria Lia Contrino- Questa infatti riduce la trasmissione

del virus a soggetti ad alto rischio di complicanze, i numerosi accessi al pronto soccorso e l’eventuale

ospedalizzazione, minimizza inoltre i costi sociali relativi a morbosità e mortalità. Gli studi dimostrano

che il vantaggio della protezione contro le complicanze offerto della vaccinazione antinfluenzale

aumenta con l’aumentare dell’età e delle condizioni di rischio”.

Per tutte le categorie sopra riportate sarà possibile rivolgersi al proprio medico di famiglia o pediatra di

libera scelta, non solo per la vaccinazione contro l’influenza e il covid-19, ma anche contro lo

pneumococco e l’herpes zoster.

I pazienti di medici di famiglia che non hanno aderito alla campagna vaccinale anticovid possono

rivolgersi per la vaccinazione contro il covid 19 agli ambulatori aziendali dislocati in tutti i Distretti della

provincia prenotando l’appuntamento attraverso l’applicativo pubblicato nel sito internet aziendale

www.asp.sr.it. Nell’ambulatorio di Siracusa sarà possibile vaccinarsi il sabato dalle 08:30 alle 12:30 al

padiglione 2 dell’Ex Onp di contrada Pizzuta, a Palazzolo Acreide il martedì dalle 8:30 alle 12:30 in Via

Madonna delle Grazie n. 39, ad Augusta il giovedì dalle 08:30 alle 12:30 al padiglione C dell’Ospedale

Muscatello, a Lentini il lunedì dalle 08:30 alle 12:30 nei locali della Guardia medica di Via Macello n. 2 e

a Noto lunedì dalle 08:30 alle 12:30 in via Principe di Piemonte n. 109.

L’invito alla vaccinazione anti-Covid è rivolto a tutta la popolazione, in particolare alle categorie

sovrapponibili a quelle dell’antinfluenzale; se ne sottolinea inoltre l’importanza anche per i conviventi e

i familiari dei soggetti fragili.

