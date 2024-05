Al teatro Sant’Eugenio di piazza Europa 39/41 a Palermo, si conclude la prima edizione della Rassegna Contempo2024 – Musicisti Siciliani in scena con la Direzione artistica dei Pupella e di Alessandro Torcivia: in programma, sabato 4 e domenica 5 maggio, lo spettacolo musicale-teatrale “Aspettando Mina” che chiuderà anche la Stagione 2023-2024 e che vedrà protagonisti, sul palco: Claudia Lo Castro (voce), Alfonso Dell’Utri (chitarra), Antonio Furceri (tastiere), Felipe Prefetti (batteria), Massimo Calì (basso), e in scena, per la prosa: Leonardo Campanella, Mirko Ingrassia e Fabiola Arculeo. Regia di Marco Pupella. Lo spettacolo avrà inizio rispettivamente alle ore 21, il sabato, e alle ore 17.45, la domenica.

“Aspettando Mina”, come sopra anticipato, è uno spettacolo musicale teatrale nato da una ricerca meticolosa dei più celebri brani interpretati dalla grande interprete italiana, che ha l’obiettivo di far ascoltare, dal vivo, i classici e le nuove sonorità di Mina e, nello stesso tempo, mettere in scena i momenti più significativi della sua vita sentimentale. E’ un omaggio alla Cantante e a tutti colori che la amano.

I brani saranno reinterpretati dalla cantante Claudia Lo Castro e da quattro musicisti noti nel panorama siciliano e non solo, che hanno riarrangiato i pezzi in scaletta per rendere più nuove le vecchie sonorità, ed anche per promuovere i nuovi brani, spesso meno conosciuti, ma di altrettanto spessore.

Lo spettacolo, curato dal regista Marco Pupella, racconta quindi la carriera e la vita sentimentale della Tigre di Cremona. Una sintesi della sua vita privata che, come è noto, destò molto scalpore, e delle sue interpretazioni che incantarono gli ascoltatori, con una vocalità unica, potente e vibrante che fa di Mina la più grande voce femminile italiana.

Biglietti: intero €15; ridotto (over 65), €13.

INFO E PRENOTAZIONI:

091.6710494 | 347 6567725.

www.teatrosanteugenio.it (dove è anche possibile l’acquisto online dei ticket).

Luogo: Teatro Sant’Eugenio, Piazza Europa, 39/41, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 04/05/2024

Data Fine: 05/05/2024

Ora: 21:00

Artista: vari artisti

Prezzo: 15.00

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.