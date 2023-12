Palermo 4 dicembre 2023 – Assemblea dei lavoratori di Amg Energia sotto Palazzo delle Aquile di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil. Al centro le preoccupazioni rispetto alla proroga del contratto di servizio e sul clima di incertezza che grava sul futuro della società partecipata.

“La partecipazione al sit-in è stata al di sopra delle nostre aspettative e anche qualche dirigente, che era in piazza, ha preso la parola – dichiarano i segretari generali di Filctem Cgil Palermo, Femca Cisl Palermo Trapani e Uiltec Uil Calogero Guzzetta, Andrea Perrone e Maurizio Terrani – C’è molta fibrillazione per le risposte che il sindaco Lagalla ha dato alle domande preoccupate del presidente di Amg Scoma e per l’atteggiamento dell’amministrazione, che vuole usare il rinnovo del contratto come una spada di Damocle: o bere o affogare, se Amg non sarà in grado di lavorare con il budget stabilito, il Comune guarderà altrove. Questo non solo preoccupa ma non ci piace per niente”.

Filctem, Femca e Uiltec, a fine assemblea, hanno chiesto un incontro urgente all’azienda per conoscere la nuova bozza del contratto di servizio varata dalla giunta e chiarezza rispetto “alla possibilità di una perdita paventata già nel primo anno di 3 milioni di euro”.

“Chiediamo certezze, il contratto non può essere varato in perdita, già sono insufficienti gli 8 milioni previsti per un numero di servizi maggiore e con un organico che non riesce nemmeno a coprire la mole di lavoro attuale – aggiungono Guzzetta, Perrone e Terrani – In questo modo, si strangola l’azienda per consegnarla subito dopo ai privati. Rispetto al muro contro muro in corso, chiediamo un incontro all’azienda per capire come stanno le cose. Se non otterremo risposte rassicuranti, chiederemo al nuovo prefetto di essere convocati. La mobilitazione non cesserà fino a quando i due attori, azienda e Comune, non ci avranno dato risposte rassicuranti, dopo annunci e dichiarazioni, da parte del sindaco, che possono essere interpretati in maniera ambigua e che non lasciano presagire niente di buono”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.