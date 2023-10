Assemblea PD Milazzo

Il prossimo venerdi 27 ottobre con inizio alle ore 17,30, si svolgerà alla Casa del Popolo di Milazzo in via xx settembre n.63, l’Assemblea del Circolo PD Antonino De Gaetano.

I lavori saranno aperti dal Presidente, ing. Gioacchino Abbriano che relazionerà sull’intensa attività svolta dal Circolo nei mesi scorsi, per la elaborazione di un programma che disegni il futuro possibile per la Città di Milazzo ed il suo comprensorio.

Seguiranno i saluti dei rappresentati dei partiti del centro sinistra con i quali si è proficuamente avviata l’attività del coordinamento comunale e del Coordinamento provinciale del Partito Democratico .

Sono previsti contributi sui temi della sanità ed in particolare sulle condizioni dell’Ospedale; Servizi Sociali per denunciare il completo abbandono in cui sono lasciati i più fragili e bisognosi per la colpevole inerzia dell’amministrazione comunale; Sviluppo del Territorio con particolare riferimento al futuro del Porto.

Francesco Gitto, coordinatore dei Giovani Democratici, illustrerà il punto di vista della sua organizzazione nel confronto tra generazioni di democratici a Milazzo.

I lavori, dopo gli interventi degli iscritti, saranno conclusi dall’On.le Calogero Leanza. vicepresidente della VI Commissione ‘Salute, Servizi Sociali e Sanitari’ dell’Ars.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.