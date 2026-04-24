“Dalla crisi dei servizi alle difficoltà occupazionali fino all’allarme sicurezza con il crescente aumento degli episodi di violenza nelle strade. Palermo resta una città segnata da criticità che incidono direttamente sulla qualità della vita e del lavoro”. Lo ha affermato Luisella Lionti, segretaria generale della Uil Sicilia, durante l’assemblea congressuale della Uil Palermo che rappresenta “un momento fondamentale di confronto e partecipazione nel quale saranno scelti i delegati e sarà fatto il punto sulle principali emergenze del territorio”. E la Lionti prosegue: “Palermo continua a scontare ritardi strutturali. Parliamo di carenza di servizi essenziali, difficoltà del sistema produttivo, emergenze occupazionali e sociali che il sindacato affronta quotidianamente. Non possiamo inoltre ignorare – ha aggiunto la segretaria – il preoccupante aumento degli episodi di violenza che alimenta un clima di insicurezza. È necessario un impegno straordinario per garantire legalità e sicurezza, condizioni imprescindibili per lo sviluppo e la coesione sociale”. Nel corso dell’assemblea, la Lionti ha ribadito “l’impegno per la tutela dei lavoratori, per il rilancio dell’occupazione e per il rafforzamento delle politiche di sviluppo con particolare attenzione ai giovani e alle fasce più fragili. La Uil continuerà a essere un punto di riferimento concreto per chi chiede diritti, sicurezza e dignità nel lavoro. Il congresso territoriale – ha concluso – non è soltanto un passaggio organizzativo ma un’occasione per rafforzare la nostra presenza nei luoghi di lavoro rilanciando proposte e iniziative capaci di dare risposte reali ai bisogni di Palermo e dei suoi lavoratori”.



Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.