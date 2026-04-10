Durante l’ultima seduta dell’Assemblea regionale siciliana, la deputata Lidia Adorno (M5S) ha posto l’accento sulla delega dell’assessore Aricò ai rapporti con il Parlamento. “I rapporti con il Parlamento – ha detto l’on. Lidia Adorno – dovrebbe tenerli direttamente il Presidente Schifani, che invece è sempre assente in Aula. I cittadini siciliani hanno il diritto di sapere quali misure il Presidente Schifani intende intraprendere per la rete ospedaliera dopo la bocciatura del ministero, per gli aiuti determinati dal ciclone Harry, dopo l’impugnativa del governo nazionale e come intenda tutelare la tradizionale cultura di pace del popolo siciliano rispetto all’utilizzo delle basi militari a partire da quella di Sigonella. Tutte domande che continuano a rimanere senza risposta con un Presidente della Regione continuamente in fuga”.

Luogo: Palermo, Palazzo dei Normanni, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.