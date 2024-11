Palermo 4 novembre 2024 – Flc Cgil Palermo chiede di partecipare agli incontri per definire il nuovo protocollo d’intesa con il Comune di Palermo in merito al personale addetto ad assistere all’autonomia e alla comunicazione gli alunni disabili.



Il sindacato finora, infatti, malgrado due richieste inoltrate ad agosto e a ottobre, è rimasto tagliato fuori. Assenza totale di risposta, dopo le note della Flc Cgil Palermo inviate al Comune, all’Usr Sicilia e all’ambito territoriale di Palermo.



Mentre si è avuta notizia di un incontro tra l’amministrazione comunale e alcuni dirigenti scolastici di una organizzazione sindacale dei presidi, al quale farà seguito un’ulteriore convocazione dei dirigenti scolastici delle scuole del primo ciclo il 7 novembre, alle ore 16, presso l’istituto Pio La Torre.



Il protocollo dovrà aggiornare quello datato 2017. E La Flc Cgil, che ha una sua posizione ben precisa in merito e intende partecipare al confronto, chiede spiegazioni sul motivo della sua esclusione ai tavoli.



“Giudichiamo positiva l’intenzione di rinegoziare la datata convenzione esistente ma non comprendiamo la chiusura del Comune e degli organi preposti verso la richiesta di incontro in plenaria, avanzata già più volte dalla Flc Cgil, proprio sui temi in questione – dichiara il segretario generale Flc Cgil Palermo Fabio Cirino – Sono sicuro che non esista alcun pregiudizio verso l’organizzazione sindacale che guido e verso i temi e gli interrogativi posti al riguardo, che necessitano di un confronto chiaro, aperto e collegiale, che torno a richiedere pubblicamente per l’ennesima volta”. “Siamo convinti, e lo ribadiamo – aggiunge Cirino – che non sussistano obblighi in carico ai dirigenti scolastici nella gestione di personale che non sia direttamente alle loro dipendenze. Ecco perché occorre una convenzione, accettata tra le parti, che non imponga a nessuno la presa in carico gestionale del personale, fermo restando la possibilità di farlo dietro convenzione stipulata tra il singolo dirigente e il Comune di Palermo”.

