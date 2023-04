L’Area dell’Istruzione e Formazione del Comune di Palermo ha indetto un avviso straordinario per la formazione di una nuova graduatoria di operatori specializzati (profilo A) al fine di erogare il servizio di assistenza specialistica in favore dei e delle minori disabili gravi che frequentano le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado della città, esclusivamente per l’anno scolastico in corso.

I candidati potranno compilare e inoltrare le istanze online tramite questo link https://sso.comune. palermo.it/auth/realms/ sispi4pa/protocol/openid- connect/auth?response_type= code&client_id=portcitt& redirect_uri=https%3A%2F% 2Fservizionline.comune. palermo.it%2Fportcitt%2Fpr% 2Fdomandapubblicaistruzione. do?SER_COD%3D3095%26md%3D0% 26ARECOD%3D30&state=454e901d- bd53-46d9-958d-e3fbf7f2b739& login=true&scope=openid effettuando l’accesso con SPID o CIE, dalle ore 24,00 del 7 aprile 2023 fino alle ore 24,00 del 16 aprile 2023.

«Grazie alle modifiche al Regolamento sull’assistenza ai bambini e ai ragazzi con disabilità gravi, abbiamo preparato un avviso che si rivolge a una platea più ampia di potenziali operatori specializzati, includendo giovani neolaureati con la triennale o diplomati con particolari titoli ed esperienze professionali. Confidiamo così di garantire per l’anno scolastico in corso un assistente a tutti i bambini e i ragazzi che finora non lo hanno avuto. Continuiamo a lavorare per revisionare completamente il Regolamento, in modo da poter inaugurare il prossimo anno scolastico con un servizio efficiente e che risponda ai bisogni dei più piccoli, delle loro famiglie e dei lavoratori e delle lavoratrici del settore». Lo dichiara Aristide Tamajo, assessore all’Istruzione del Comune di Palermo.

Tutte le informazioni e i documenti sono reperibili a questo link: https://portalescuola. comune.palermo.it/?p=13902

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.