Maratona di solidarietà in favore di Aslti, l’associazione siciliana contro le leucemie e i tumori infantili: è in programma domani, domenica 6 ottobre, a Cefalù, la “6 Half Marathon Perla del Tirreno”, organizzata dall’ Associazione sportiva Murialdo Cefalù. Iscrivendosi alla competizione si riceveranno le maglie tecniche della maratona, il ricavato delle offerte libere andrà a Aslti, in favore dei bambini in cura nell’unita operativa di Oncoematologia pediatrica dell’Azienda ospedaliera Civico di Palermo, diretta da Paolo D’Angelo. I volontari dell’associazione, domani saranno presenti a Cefalù con uno stand.

La gara è valida come sesta prova del circuito Grand’ Prix Sicilia 2024 di mezze maratona e si svolge su un circuito di 5.274,25 metri, da ripetere quattro volte per un totale di 21,097 km. Oltre a una 10,5 km.La partenza (ore 9) e l’arrivo sono previsti al lungomare Giardina. L’evento ricorda la figura di don Pasquale Pagliudo, scomparso tre anni fa a Torino all’età di 69 anni.

