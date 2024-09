Organizzato dall’Associazione per l’Arte e da Casa Tulime, prenderà il via il 25 settembre a Palermo il laboratorio teatrale “Tutti i Colori della Vita”: un’esperienza unica per ragazzi dai 7 agli 11 anni, per esplorare il mondo del teatro con creatività e divertimento.

Il laboratorio prevede 24 incontri, più le prove finali, che si svolgeranno da settembre a dicembre, con un massimo di 20 partecipanti. Partendo dal testo “Tutti i colori della Vita” di Chiara Gamberale, attraverso semplici tecniche teatrali, si avvicineranno i partecipanti al mondo delle rappresentazioni teatrali, iniziando con la lettura di un testo, opportunamente trasformato in copione, e continuando con la scelta dei personaggi, per poi mettere in scena il testo teatrale. Si alterneranno esercizi per la vocalità e la presenza scenica al fine di familiarizzare con il palcoscenico, e si coinvolgeranno attivamente i genitori nella costruzione condivisa di scenografie e costumi.

Lo spettacolo finale verrà presumibilmente messo in scena durante il periodo natalizio in un teatro del quartiere, o nei locali parrocchiali. La vocazione principale di Casa Tulime è quella della condivisione e della sostenibilità ambientale: per questo è stato scelto il libro “Tutti i colori della Vita” che affronta il tema dell’accoglienza dell’altro e della consapevolezza dell’importanza delle relazioni.

Questo il calendario di appuntamenti:

• Giovedì 19 settembre ore 18: incontro preliminare con gli iscritti e i genitori (consegna liberatorie)

• Mercoledì 25 settembre ore 16-18: primo incontro laboratorio (ritiro liberatorie)

Date incontri successivi:

giovedì 26/9 – martedì 1/10 – giovedì 3/10 – martedì 8/10 – giovedì 10/10 – martedì 15/10 – giovedì 17/10 – martedì 22/10 – giovedì 24/10 – martedì 29/10 – giovedì 31/10 – martedì 5/11 – giovedì 7/11 – martedì 12/11 – giovedì 14/11 – martedì 19/11 – giovedì 21/11 – martedì 26/11 – giovedì 28/11 – martedì 3/12 – giovedì 5/12 – martedì 10/12 – giovedì 12/12

Sabato 14 dicembre alle ore 21 si terrà lo spettacolo finale.

Il primo incontro si svolgerà a Palermo, in via Giuseppe Mulè, 15.

In programma anche cineforum, con la presenza di esperti e la visione guidata di film, commentando e ragionando insieme su argomenti condivisi, e incontri con autori, per la presentazione di libri e approfondimenti di temi specifici.

Chiunque lo volesse può donare libri per bambini e ragazzi dai 0-12 anni e dai 13 in su, oltre a libri su natura e ambiente.

Questo il link per le iscrizioni: https://urlc.net/K2BZ

E’ possibile contattare gli organizzatori al numero 3701650042 o scrivendo alla mail casatulime@tulime.org

Casa Tulime è nata all’interno di un bene confiscato alla mafia restituito alla comunità della IV circoscrizione di Palermo nel 2022. Il suo sogno è quello di includere al suo interno una biblioteca sociale, motore di tutte le attività che si svolgeranno, e l’obiettivo è trasformare l’immobile confiscato in un luogo di aggregazione e cultura accessibile: uno spazio aperto a tutti, dove poter leggere, studiare, partecipare a eventi e laboratori, e soprattutto incontrarsi e confrontarsi. Un luogo di scambio intergenerazionale e interculturale, rivolto in particolar modo a famiglie, bambini di età compresa fra i 6 e i 12 anni, liceali e universitari, dove costruire nuove relazioni e reti di solidarietà.

