Palermo. “Siamo fortemente preoccupati per la situazione economica in cui versa l’Ast, che continua a non fornire servizi adeguati ai siciliani e a pagare con enormi ritardi i propri lavoratori in somministrazione, 145 circa compresi i meccanici. Queste famiglie, infatti, non hanno ricevuto ancora lo stipendio di giugno e la quattordicesima”. La denuncia è del coordinatore della UilTemp Sicilia, Danilo Borrelli, che esprime indignazione per l’ennesimo episodio di mancato rispetto dei diritti più elementari ovvero la retribuzione regolare per chi ogni giorno svolge il proprio lavoro con serietà e dedizione: “Chiediamo alla politica e all’Azienda di rispettare questi lavoratori che, senza soldi, si trovano costretti ad affrontare il carovita. Inoltre segnaliamo la mancanza, in alcune strutture, di un basilare grafico dei turni che permetta una migliore organizzazione a questi dipendenti, trattati ancora dopo quasi dieci anni come tappabuchi”.





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