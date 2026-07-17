Dramma in provincia di Savona

Un ragazzo di 15 anni è morto nella tarda serata di ieri, giovedì 16 luglio, all’ospedale San Paolo di Savona, dopo essere rimasto folgorato in un’area del luna park di Spotorno, in provincia di Savona, in Liguria. L’allarme è scattato intorno alle 23. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Bianca di Spotorno e l’automedica del 118 di Savona.

Il ragazzo, in codice rosso, è stato trasportato in ospedale, dove i medici hanno tentato per oltre due ore le manovre di rianimazione. I tentativi non sono bastati a salvargli la vita. La vittima è un ragazzo di Saronno, in vacanza nella cittadina rivierasca ligure.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato colpito da una scarica elettrica mentre utilizzava il “Calciometro“, l’attrazione in cui i partecipanti misurano la potenza del proprio calcio sferrato a un pallone.

Poco prima dell’incidente, sulla zona si era abbattuto un acquazzone. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è, quindi, che l’acqua abbia raggiunto la centralina elettrica dell’impianto. Il ragazzo, prima di calciare il pallone, si sarebbe sfilato una scarpa per tirare a piedi nudi, e sarebbe rimasto folgorato entrando in contatto con una parte della struttura.

Dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco di Savona, il sindaco di Spotorno Mattia Fiorini ha emanato un’ordinanza per la chiusura del luna park, in modo da permettere le necessarie verifiche sugli impianti elettrici e sui sistemi di messa a terra delle attrazioni. Le indagini sull’accaduto sono in corso, per chiarire cosa abbia generato la scarica elettrica risultata fatale per il ragazzo.