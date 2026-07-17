Per il periodo estivo, una porzione dell’arenile di Mondello sarà destinata a un nuovo progetto dedicato allo sport, al benessere e all’aggregazione.

Lo annuncia la Mondello Immobiliare Italo Belga che parla di una iniziativa supportata da partners con consolidata esperienza operativa nell’allestimento e gestione di aree ludico sportive, nasce con l’obiettivo di offrire a cittadini e visitatori un nuovo spazio da vivere durante l’intera giornata, tra attività sportive, relax e socialità.

Gli sport in spiaggia

L’area sarà attrezzata per ospitare attività di fitness, calisthenics, beach volley e sport acquatici e sarà dotata di servizi di supporto per gli utenti, tra cui docce, servizi igienici e un punto di somministrazione di alimenti e bevande.

Nelle ore serali lo spazio continuerà a essere fruibile attraverso momenti di intrattenimento e incontro, in un’atmosfera rilassata e nel rispetto del contesto e della vocazione della località.

Il progetto amplia l’offerta disponibile sulla spiaggia di Mondello per la stagione 2026, incentivando la pratica sportiva all’aria aperta e promuovendo una fruizione dinamica e responsabile dell’arenile.

Operativi gli altri lidi

Nel frattempo, sono operativi i tre lidi in abbonamento della Mondello Italo Belga S.A.: Valdesi, Onde Beach e Stabilimento. Dopo la fase dedicata prioritariamente alle riconferme degli abbonati delle precedenti stagioni, da oggi saranno aperte le nuove sottoscrizioni.

È sempre possibile prenotare online gli ingressi giornalieri a Valdesi, Lido Tritone e Sirenetta, verificando direttamente la disponibilità attraverso il sito della società.

Il bando per gli eventi estivi del Comune di Palermo

Intanto è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Palermo l’avviso pubblico per l’assegnazione in concessione temporanea del suolo pubblico finalizzata all’organizzazione della rassegna “Estate a Mondello 2026”, in programma dal 24 luglio al 31 agosto nell’area di viale Regina Elena, nel tratto compreso tra via Circe e via Teti. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere un calendario di manifestazioni capace di valorizzare il territorio attraverso attività culturali, artistiche, ricreative e di intrattenimento, contribuendo ad arricchire l’offerta estiva della borgata e a sostenere il tessuto economico locale.

“Con questo avviso – dichiara l’Assessore alle Attività Produttive Giuliano Forzinetti – intendiamo individuare una proposta organizzativa di qualità, in grado di offrire un programma di eventi compatibile con il contesto di Mondello e rispettoso delle esigenze del territorio. L’obiettivo è favorire iniziative che possano rappresentare un valore aggiunto per residenti, operatori economici e visitatori, nel rispetto delle regole, della sicurezza e della corretta fruizione degli spazi pubblici”.

Potranno partecipare associazioni, fondazioni, enti, imprese, cooperative, consorzi, raggruppamenti di operatori economici e organizzatori di eventi, anche in forma associata. Le proposte saranno valutate da una commissione tecnica sulla base della qualità del progetto, della capacità di valorizzare il territorio, del coinvolgimento delle attività economiche locali, dell’esperienza maturata nell’organizzazione di manifestazioni analoghe e degli aspetti legati alla sostenibilità e alla sicurezza.

Tempo fino alle 12 di lunedì 20 luglio

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il portale Impresa entro le ore 12.00 del 20 luglio 2026. Le istanze già presentate prima della pubblicazione del nuovo avviso saranno archiviate, restando validi i diritti di istruttoria e di segreteria già versati, che potranno essere utilizzati per la presentazione della nuova domanda.

“L’obiettivo dell’Amministrazione – conclude Forzinetti – è accompagnare la stagione estiva con iniziative organizzate e di qualità, che sappiano coniugare attrattività, rispetto del territorio e delle esigenze della borgata, contribuendo a rendere più ordinata e fruibile l’offerta di eventi estivi a Mondello”.