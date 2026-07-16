L’intelligenza artificiale sta trasformando il mondo della salute. Dalla diagnostica assistita agli algoritmi per l’analisi dei dati clinici, fino alla telemedicina e ai dispositivi biomedicali intelligenti, le tecnologie basate sull’AI stanno ridefinendo il modo in cui si progettano, si gestiscono e si migliorano i servizi sanitari.

Per affrontare questa evoluzione servono nuove competenze: professionisti capaci di unire conoscenze tecnologiche, informatiche e biomedicali. È proprio da questa esigenza che nasce il nuovo percorso “Esperto in AI Biomedicale e Digital Health” dell’ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita “Alessandro Volta” di Palermo.

Il percorso forma una figura specializzata nella digitalizzazione e nell’applicazione delle tecnologie abilitanti nei settori delle biotecnologie e del biomedicale, con competenze specifiche nello sviluppo, nell’implementazione e nell’utilizzo di soluzioni basate sull’Intelligenza Artificiale applicata alla sanità.

Come tutti i percorsi dell’ITS Academy, anche il nuovo indirizzo nasce in stretta collaborazione con il mondo del lavoro.

Avrà durata di 2.000 ore, di cui 800 di tirocinio in azienda, alternando lezioni, laboratori, project work e attività pratiche secondo una didattica fortemente orientata alle competenze. Al termine del biennio gli studenti conseguono il Diploma di Tecnico Superiore, corrispondente al 5° livello del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF), riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e valido in tutta Europa.

La formazione si svolgerà presso la Culla Tecnologica Biomed & Biotech, nel cuore di Palermo, in via Principe di Belmonte, 105. Realizzata grazie ai finanziamenti del PNRR, la struttura rappresenta uno dei poli tecnologici più innovativi dedicati alla formazione post diploma. Nei suoi circa 1.850 metri quadrati ospita 22 laboratori altamente specializzati, tra una sala operatoria

simulata, una terapia intensiva 4.0, laboratori di elettronica biomedicale, microbiologia, diagnostica per immagini e ambienti dedicati alle nuove tecnologie digitali.

Qui gli studenti imparano lavorando su strumentazioni e software utilizzati quotidianamente nelle aziende e nelle strutture sanitarie, sperimentando fin dall’inizio metodologie e tecnologie che

ritroveranno nel mondo del lavoro. Un modello didattico fortemente orientato alla pratica e costruito in stretta collaborazione con le imprese del settore, elemento che contribuisce agli elevati tassi di occupazione dei diplomati ITS.

L’introduzione del nuovo percorso dedicato all’Intelligenza Artificiale arricchisce un’offerta formativa costruita per rispondere alle diverse esigenze del comparto biomedicale e biotech.

Tra i corsi attivi figurano:

● Tecnico Specialista Biomedicale, dedicato alla progettazione, produzione, collaudo e manutenzione di apparecchiature e dispositivi biomedicali.

● Informatico Biomedicale, focalizzato sulla digitalizzazione e sulle tecnologie applicate ai dispositivi e ai sistemi sanitari.

● Tecnico Specialista Biomed in Odontotecnica Digitale, specializzato nelle tecnologie digitali applicate all’odontotecnica.

● Biotecnologo della Qualità, dedicato ai sistemi qualità dei prodotti e dei processi biotecnologici e chimico-industriali.

● Biotecnologo per la Ricerca e lo Sviluppo, rivolto a chi desidera operare nell’innovazione di prodotti e processi biotecnologici.

Percorsi differenti ma accomunati dalla stessa filosofia: formazione tecnica di alto livello, forte componente laboratoriale e un costante collegamento con il mondo delle imprese.

L’intelligenza artificiale non sostituirà le competenze umane: richiederà invece professionisti capaci di comprenderla, svilupparla e applicarla in modo sicuro ed efficace.

Nel settore sanitario questo significa saper utilizzare dati clinici, software intelligenti, dispositivi biomedicali connessi, sistemi di supporto alle decisioni e piattaforme di sanità digitale. Figure che saranno sempre più richieste da ospedali, aziende biomedicali, industrie biotech, società di ingegneria clinica e imprese che operano nell’innovazione della salute.

Con il nuovo percorso “Esperto in AI Biomedicale e Digital Health”, l’ITS Academy Alessandro Volta intercetta questa evoluzione, offrendo ai diplomati un’opportunità concreta per costruire competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro. Perché oggi l’innovazione non riguarda soltanto la tecnologia: riguarda soprattutto le persone che sapranno guidarla. E la formazione è il primo passo per diventarne protagonisti.

Il percorso è rivolto ai diplomati che desiderano acquisire competenze tecniche immediatamente spendibili nel mercato del lavoro. L’ammissione avviene attraverso una selezione, finalizzata a valutare competenze di base, attitudini e motivazione dei candidati.

Per maggiori informazioni potete consultare i canali digitali ufficiali – sito web ITS Academy e i canali social – Facebook, Instagram e LinkedIn, oppure richiedere informazioni dirette chiamando al numero +39 351 7212327 oppure all’ufficio orientamento 091 8486180 e orientamento@itsvoltapalermo.it