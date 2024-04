Palermo 18 aprile 2024 – “La condizione dei 200 lavoratori in somministrazione in missione presso Ast sta diventando sempre più preoccupante”.



Lo sostengono Nidil Cgil, Felsa Cisl e Uiltemp Uil secondo i quali il nuovo piano industriale dell’azienda, da quanto si evince, non garantirebbe il prosieguo dell’attività lavorativa dei somministrati per conto dell’agenzia interinale Temporary già a partire da luglio 2024.



“Ovviamente non possiamo accettare tutto ciò e, soprattutto, non possiamo ammettere che lavoratori che hanno garantito per più di un lustro i propri servizi, il proprio tempo e il proprio lavoro, siano abbandonati e cancellati con un colpo di spugna – dichiarano i segretari di Nidil Cgil Palermo e Sicilia Francesco Brugnone e Andrea Gattuso, Felsa Sicilia Giuseppe Cusimano e Uiltemp Sicilia Danilo Borrelli -Abbiamo già richiesto un incontro urgente alle commissioni dell’Ars interessate e aperto lo stato di agitazione. Se non dovessimo avere riscontri positivi alle nostre richieste e, soprattutto, alle istanze dei lavoratori che noi rappresentiamo, metteremo in campo tutte le azioni necessarie per garantire e salvaguardare la tenuta occupazionale, economica e sociale dei lavoratori”.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.