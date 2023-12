“Sono davvero soddisfatto del traguardo che abbiamo tagliato insieme a 3.700 Asu che quest’anno, sotto l’albero troveranno finalmente la certezza di un lavoro – così in una nota il deputato regionale Vincenzo Figuccia che prosegue – la norma approntata in seconda commissione, prevede la stabilizzazione su base volontaria a 24 ore per i soggetti che vorranno fuoriuscire dal bacino di precariato per dotarsi di un contratto a tempo indeterminato. Una disposizione che inserita l’articolo 15 della finanziaria, sono certo troverà un riconoscimento trasversale da parte dell’aula pronta ad archiviare una pagina di precariato e attanagliato questa gente per troppo tempo”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.