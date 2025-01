«Occorre avere cura dei luoghi pubblici e rispettare persone e cose. Bisogna insegnarlo e dare l’esempio. Gli atti di vandalismo sono opera di incivili che non hanno rispetto del bene comune. Gesti che, ancora una volta, condanniamo fermamente, come l’ultimo che ha riguardato il parco urbano villa Olivia dove sono state prese di mira delle sculture in ceramica e altre attrezzature dell’associazione “Genitori di Buona Volontà”».





Lo fa presente il sindaco di Castellammare del Golfo, Giuseppe Fausto, poiché martedì notte qualcuno si è introdotto all’interno del parco urbano villa Olivia ed ha danneggiato pesantemente le sculture in ceramica lungo i viali della villa, le pedane in legno e perfino i contenitori della differenziata utilizzati dall’associazione “Genitori di buona volontà” per le attività della sede all’interno del parco, come ha segnalato il responsabile dell’associazione, Rosario Bambina.





«Ci auguriamo che al più presto si possa risalire agli autori di questi ulteriori atti di vandalismo -conclude il sindaco Giuseppe Fausto- e auspichiamo che i controlli avviati possano portare ad identificare chi compie questi gesti, deturpando i beni pubblici senza alcun rispetto dell’ambiente comune e degli altri».





