L’avv. Nunzio Andrea Russo, presidente dell’associazione nazionale avvocati cristiani e il deputato regionale Santo Primavera intervengono sul grave atto sacrilego compiuto da ignoti lo scorso martedì sulla collina storica di Paternò dove due delle croci in legno, simbolo della Pasqua, sono state oggetto di un grave quanto deprecabile atto di vandalismo sfrenato. “L’atto vandalico alle croci – afferma l’avv.Russo – si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la tutela dei simboli religiosi e delle tradizioni locali”.





“Già lo scorso primo gennaio – rammenta il deputato regionale Primavera – in occasione della processione del Santo Bambino, durante il passaggio dai Quattro Canti, alcuni soggetti dichiaratamente non di fede cristiana – hanno fischiato la processione, rischiando di creare scompiglio nella popolazione. Un episodio senza precedenti che sarebbe potuto degenerare. Ieri vengono abbattute le croci di legno. Ormai, al di là degli atti vandalici, si manifestano precisi attacchi alla nostra religione su cui occorre riflettere”.

