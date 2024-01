Catania, 8 Gennaio 2024– Atto vandalico in via Santa Filomena: trafugate due delle piante di mandarino installate nei giorni scorsi nell’ambito del progetto di riqualificazione promosso dal comitato Santa Filomena District. I responsabili sono stati identificati e prontamente segnalati alle forze dell’ordine competenti.

L’intera zona è sottoposta a costante videosorveglianza e qualsiasi forma di vandalismo sarà perseguita legalmente. Con l’obiettivo della riqualificazione dell’intera via e dell’arredo urbano, il comitato ha installato nei giorni scorsi trenta fioriere e piante di varo tipo.

“Santa Filomena District nasce per rendere più pulita, vivibile e sicura la nostra strada.- commentano i promotori del comitato Santa Filomena District. Questi atti vandalici non possono fermare la voglia di cambiamento alla base del progetto. Si continuerà a lavorare per migliorare, un passo alla volta, la nostra bellissima città. Il compito di ogni cittadino, infatti, è quello di segnalare tempestivamente i comportamenti illegittimi alle autorità competenti, contribuendo così a preservare e proteggere lo spazio comune”.

Fanno parte di Santa Filomena District:

Agricolab, Palinuro, Gourmet Drink, Filomena Domus, B&B Filo15, Il Sale Art Cafè, Moon, Fud Bottega Sicula, Hygge House, Curtigghiu, Boudoir 36, Libreria Vicolo Stretto, L’Horologe, Filomena Suite Apartments, Filohome 44, Ghisa, Polpetteria, Polpetthouse, Alè, Arte Apartment, Dibenedettolight Design.

Via Santa Filomena

