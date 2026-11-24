Si è svolto presso l’Istituto Paritario Seneca di Palermo il secondo incontro del progetto di Formazione Scuola-Lavoro dal titolo “Costituzione e legalità”, promosso nell’ambito della convenzione stipulata tra l’Istituto Seneca e l’U.I.R. APS Palermo, a seguito di un precedente incontro istituzionale.

L’iniziativa si inserisce in un percorso formativo volto a sensibilizzare le nuove generazioni sui valori costituzionali, sul rispetto delle istituzioni, sulla responsabilità individuale e sull’importanza di una cittadinanza consapevole e attiva.





Ad aprire la mattinata, come da consuetudine, sono stati gli ascolti dell’Inno Nazionale e dell’Inno dell’U.I.R. APS. A seguire, è intervenuto il vicepresidente coordinatore per la Regione Sicilia e delegato territoriale dell’area metropolitana di Palermo, cav. dott. Nicola Barretta, che ha introdotto la relazione del socio UIR APS Palermo commendatore Avv. Giovanni Magrì, Luogotenente dei Carabinieri in congedo, relatore della tematica “art. 54 Cost. – Legalità, Responsabilità, Etica Pubblica e dei Cittadini e Istituzioni”

La lezione, seguita con particolare attenzione e interesse da circa 50 studenti presenti, ha favorito un partecipato confronto con gli studenti che hanno avuto modo di intervenire e approfondire gli argomenti trattati, dimostrando interesse verso tematiche di grande attualità sociale e culturale.





La seconda parte dell’incontro ha avuto inizio con la proiezione di un film documentario che ha raccontato la vita professionale ed umana dell’eroe magistrato dott. Paolo Borsellino, uomo dotato di grande umanità. Successivamente l’amico sostenitore UIR APS Palermo, Professore Salvo Martorana, Luogotenente dei Carabinieri in congedo, ex componente della sezione investigativa antimafia oggi R.O.S., tutela personale del giudice dott. Paolo Borsellino e uomo di fiducia, ha raccontato la sua storia professionale di Carabiniere intrecciata con l’amico ed eroe dott. Paolo Borsellino.

Il Professore Martorana ha condiviso con i presenti la propria esperienza professionale e umana, ripercorrendo il percorso vissuto al fianco del magistrato, attraverso ricordi e testimonianze dirette che hanno restituito agli studenti una dimensione autentica della figura di Borsellino, del suo impegno quotidiano e del sacrificio compiuto in nome della giustizia.





L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di crescita e sensibilizzazione, dimostrando quanto il dialogo tra istituzioni, associazioni, mondo della scuola e testimoni diretti possa contribuire alla formazione delle coscienze e alla costruzione di una cultura fondata sulla legalità.

“Il magistrato dott. Paolo Borsellino, grande eroe della nostra amata Italia, ha dato tutto per la ricerca della verità a favor della legalità. A costo della propria vita – sottolinea il cav. Nicola Barretta – esempio encomiabile di attaccamento ai valori costituzionali e difensore della libertà e democrazia, va infinità gratitudine. A lui e ai suoi familiari va infinita riconoscenza. Il suo coraggio di grande combattente della mafia, la sua determinazione nella ricerca delle verità, la sua memoria è ispiratrice positiva per noi tutti, è vivo nei nostri cuori e nelle nostre menti. L’UIR APS lo ricorderà sempre, veicolando la sua memoria alle future generazioni. Un riconoscimento va anche agli uomini dell’Arma dei Carabinieri e delle Autorità di PG e di PS che ogni giorno rischiano la loro vita, per investigare alla ricerca delle verità, che i familiari delle vittime della mafia e gli Italiani, ancora oggi chiedono giustizia”.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

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