Si è tenuta il 21 giugno all’A.R.S., presso la VI Commissione “Salute, servizi sociali e sanitari”, l’audizione convocata dal Presidente Giuseppe Laccoto, a seguito della richiesta avanzata dall’Onorevole Calogero Leanza che aveva raccolto l’appello dei Coordinamento Eolie Sanità del 3 marzo scorso.

Il Sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, nel suo intervento ha evidenziato le peculiarità del territorio eoliano e sottolineato la necessità di disporre di un ospedale che sia davvero in grado di rispondere alle reali esigenze di salute e sicurezza degli eoliani, non mancando di evidenziare la necessità di avviare il percorso per la ricostituzione del centro nascita.

Sono, quindi, intervenuti i rappresentanti del Coordinamento Eolie Sanità, ribadendo le istanze già avanzate lo scorso 23 dicembre con un articolato documento sottoscritto da ben 30 associazioni eoliane. È stata evidenziata la deficitarietà di un sistema sanitario locale ben lontano dal riuscire a garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, sottolineando l’assoluta necessità di riuscire, quanto meno, a rispettare la pianta organica recentemente deliberata dalla giunta regionale così come quella di lavorare al suo necessario potenziamento. Nonostante le perplessità di qualche deputato, ci si è quindi uniti all’appello lanciato dal Sindaco di Lipari rispetto alla necessità che la Regione Siciliana chieda la riapertura di un centro nascite in deroga cosi come avvenuto in altre regioni italiane.

È invece apparsa piuttosto surreale la rappresentazione dell’attuale stato del nosocomio liparoto così come proposta dal Commissario straordinario dell’ASP, Bernardo Alagna dalla cui esposizione, lo standard dei servizi ospedalieri eoliani sarebbe quasi al top. “A breve – ha dichiarato tra le varie cose Alagna, così come aveva avuto modo di fare l’anno scorso sempre nel mese di giugno – saranno appaltati i lavori per i due posti di terapia sub intensiva”.

I rappresentanti del Coordinamento hanno auspicato una riconvocazione a distanza di quattro mesi per verificare gli stati di avanzamento rispetto agli imprescindibili obiettivi di potenziamento dei servizi. Il Direttore dell’Assessorato regionale alla salute ha proposto di riprendere i lavori del tavolo tecnico già costituito nel 2018 per verificare come meglio mettere a sistema le risorse dell’ASP.

