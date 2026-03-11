In Commissione Lavoro confronto con il direttore generale Alberto Firenze e i sindacati. Ferrara: “Valutare la stabilizzazione di lavoratori che da oltre vent’anni garantiscono servizi essenziali negli ospedali”

Si è svolta ieri mattina all’Assemblea Regionale Siciliana l’audizione dedicata al futuro dei lavoratori dell’ausiliariato sanitario che operano nelle strutture dell’Asp di Palermo, convocata dal presidente della V Commissione Cultura, Formazione e Lavoro, Fabrizio Ferrara.

Alla seduta hanno partecipato il Direttore Generale dell’Asp Palermo Alberto Firenze, insieme al Direttore Sanitario Antonio Levita e al Direttore Amministrativo Ignazio Del Campo, oltre ai rappresentanti delle principali organizzazioni sindacali di categoria.





Nel corso dell’incontro sono state rappresentate alla Commissione le esigenze dei lavoratori che da anni prestano servizio nelle strutture sanitarie attraverso aziende private, pur svolgendo attività essenziali per il funzionamento del sistema sanitario.

Dal confronto è emersa una volontà trasversale, condivisa dai componenti della Commissione, di approfondire la concreta possibilità di procedere alla reinternalizzazione dei servizi, con l’obiettivo di garantire maggiore stabilità occupazionale a lavoratori che da oltre vent’anni operano a supporto delle aziende ospedaliere e dell’Asp.

Il direttore generale Firenze ha illustrato alla Commissione i numeri legati a una possibile stabilizzazione, sottolineando come al centro dell’attenzione del sistema sanitario debba rimanere sempre il paziente e la continuità dei servizi. In questa prospettiva è stata evidenziata anche la possibilità di utilizzare le risorse previste dal Ministero della Salute, pari a circa 450 milioni di euro destinati alle aziende sanitarie, per valutare percorsi che consentano di stabilizzare il maggior numero possibile di lavoratori.





Nel corso della seduta è stato inoltre evidenziato come il processo di eventuale reinternalizzazione dei servizi dovrà essere valutato entro il 2026. Al termine della riunione tutti i partecipanti hanno concordato sulla necessità di proseguire rapidamente il confronto, acquisendo dati più precisi e aggiornandosi in tempi brevi per approfondire le possibili soluzioni.

«La commissione odierna – ha dichiarato il presidente Fabrizio Ferrara – ha visto la partecipazione di tutti gli attori del sistema sanitario della provincia di Palermo insieme alle organizzazioni sindacali che rappresentano centinaia di lavoratori palermitani. Si tratta di persone che da oltre vent’anni svolgono servizi indispensabili all’interno delle strutture sanitarie. È arrivato il momento di valutare seriamente la possibilità di garantire loro stabilità e continuità lavorativa».

«La reinternalizzazione dei servizi – ha aggiunto Ferrara – potrebbe rappresentare anche un’opportunità di risparmio per l’Asp, considerando i costi legati alla marginalità delle aziende private e all’Iva. Questo consentirebbe da un lato una gestione più efficiente dei servizi e dall’altro la possibilità per i lavoratori di ottenere finalmente una prospettiva di stabilizzazione».

Luogo: Assemblea Regionale Siciliana

