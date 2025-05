All’interno delle campagne Siciliane esiste un borgo antico incastonato tra le colline della provincia palermitana, dove curva dopo curva che si arrampicano lente sul fianco dei monti ecco che appare in tutta la sua bellezza Mezzojuso, terra di confine tra sapori e tradizioni, buon vino e prodotti locali, tra rito bizantino e cuore arabo-normanno, dove stamane in data 4 maggio 2025, si è svegliata sotto i rombanti motori di una sfilata di auto d’epoca che non è solo parata di mezzi e colori provenienti da tutta la Sicilia, ma una celebrazione dell’evoluzione come un traghetto dai mezzi storici alle noiosità dei mezzi moderni…





Tutto ciò è stato possibile grazie all’ organizzazione del gruppo “Passione… auto e moto d’epoca Palermo”,che ormai da quasi un anno si diletta tra passeggiate e raduni vari.





L’evento partito dalla città di Palermo, lungo il percorso ha raccolto numerosi appassionati dai paesi vicini raggiungendo Mezzojuso intorno alle ore 10, il lungo serpentone colorato di quasi 80 mezzi si è snodato tra le vie del centro storico, la Chiesa di Santa Maria di tutte le Grazie con la sua confraternita, la benedizione degli equipaggi da parte del Parroco Papas Nicola Alongi, la colazione e la degustazione con mostra statica presso Piazza Umberto I dove sullo sfondo come una cartolina ferma dal tempo troviamo la Chiesa di San Nicola di Mira…





Tale sfilata non è solamente un mostrare il proprio mezzo d’ epoca ma è un susseguirsi di idee, opinioni e di addolcire il palato con le prelibatezze locali… tra una caciotta ed un salame, tra una ricotta calda ed un pane fresco con olio vergine, tra conserve, miele DOP e d un bicchiere di vino la piazza non solo si è riempita di profumi e sapori ma c’è stata anche la conoscenza dei prodotti delle terre rare locali…





Il tutto si è concluso presso due ristoranti della zona il Santa Lucia zona Cardonere e Le Pigne zona Cefalà Diana.





Gli organizzatori e promotori del gruppo delle auto d’epoca Mirto, Padalino, Filizzolo e Amatuzzo ringraziano per la riuscita dell’evento in ordine il comune di Mezzojuso, la Confraternita di Santa Maria di tutte le Grazie e Ilardi V… la Chiesa di San Nicola di Mira, il parroco Papas Nicola Alongi, la Protezione Civile, il comando della polizia municipale e i carabinieri… senza tralasciare tutte le aziende locali che ci hanno fornito i prodotti locali.

Luogo: Mezzojuso , Umberto I , MEZZOJUSO, PALERMO, SICILIA

