Palermo non è solo il capoluogo della Sicilia, ma è una città ricca di storia, cultura e bellezza; famosa per il suo patrimonio artistico, architettonico, enogastronomico ma soprattutto grande storia delle auto e moto e d’epoca.

La città non è solo un punto di incontro per i Palermitani e Siciliani ma anche per i turisti che arrivano da ogni parte del mondo.

Da un lato la città è riparata dal suo maestoso Monte Pellegrino con Santa Rosalia che la protegge dall’alto, dall’altro lato invece troviamo una costa meravigliosa ricca di storia, spiagge e mare cristallino…

Lungo i chilometri di costa troviamo vari borghi marinari terre di pescatori tra cui Vergine Maria, l’Arenella e Mondello.

Dopo 11 anni dall’ultimo evento il gruppo neonascente ” Passione… auto e moto d’epoca Palermo” riporta in data 18 Maggio 2025 in questi luoghi la passione per il veicolo storico…

I mezzi d’epoca si raggrupperanno presso Piazzale Giotto dalle ore 9, successivamente i mezzi attraverseranno la città per recarsi intorno alle ore 10 presso Piazza Bordonaro in località Vergine Maria, per degustare una ricca colazione al Bar Mistral famosissimo bar ritrovo di tanti palermitani con alla vista la Tonnara Bordonaro costruita nel XIV e la spiaggia sempre affollata nel periodo estivo.

Intorno alle ore 11 le auto partiranno alla volta di un altro borgo marinaro l’Arenella, dove sosteranno presso il molo per ammirare la Tonnara Florio, il castello dei 4 Pizzi e il vecchio mulino.

Subito dopo le auto ripartiranno alla volta di Mondello attraversando tutto il percorso costiero dell’Addaura che circondano le falde di Monte Pellegrino. Breve sosta fotogafica per ammirare il famoso stabilimento balneare del Charleston, giro della piazza e rientro alle località d’origine…

Luogo: Palermo, Piazza Bordonaro – Bar Mistral, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 18/05/2025

Data Fine: 18/05/2025

Ora: 09:30

