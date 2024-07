Il consigliere comunale di Catania Maurizio Mirenda, capogruppo di Noi Democratici – Nuova DC, il vice-segretario provinciale Vanessa D’Arrigo, i consiglieri Simona Latino e Salvo Giuffrida e il commissario cittadino ing. Carmelo Coppola esprimono solidarietà e vicinanza alla collega consigliera Serena Spoto per il danneggiamento della sua auto da parte di ladri, avvenuto ieri sera proprio durante la seduta di Consiglio Comunale che trattava, tra i vari argomenti, il tema sicurezza.

«Esprimo la mia solidarietà e vicinanza alla collega Spoto – dichiara Maurizio Mirenda – per quanto accaduto ieri sera: la sua auto svaligiata in pieno centro. Rimango veramente attonito dinanzi a questa situazione».

«Vorrei ricordare – continua il consigliere – che proprio un paio di settimane fa avevo chiesto in aula che fossero predisposti dei posti auto riservati alle consigliere donne, proprio perché ci sono sedute di consiglio comunale che si protraggono fino a tardi. Questo sarebbe un modo per poterle tutelare, proprio per non essere vittime di atti delinquenziali, magari anche per il ruolo che ricoprono. Invece il sindaco Enrico Trantino sta sottovalutando, ahimè, questa situazione che non può più essere sottovalutata. E non perché ieri ha colpito una consigliera, ma perché ogni giorno colpisce tutti i cittadini».

«Mi auguro – conclude Maurizio Mirenda – che questa situazione che è accaduta nel nostro consesso possa invece stimolare ancora di più l’interesse dell’Amministrazione su questo tema così delicato».

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.