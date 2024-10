“Con un gran lavoro di squadra siamo riusciti a raccogliere più di 1 milione e 300 mila firme per dire di no alle diseguaglianze volute dalla riforma Calderoli. L’autonomia differenziata ha infatti l’obiettivo di dividere il nostro Paese creando cittadini di serie A e serie B. Dobbiamo fermare questo scempio per salvaguardare l’unità nazionale e per questo continueremo a lavorare più di prima”. Così il vice-presidente del gruppo parlamentare siciliano Pd, Mario Giambona, è tornato a parlare di Autonomia differenziata dopo l’Assemblea del comitato referendario contro la riforma Calderoli, organizzata a Roma nella giornata di ieri.



Ufficio Stampa On. Mario Giambona





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.