“In occasione del 78° Anniversario dell’Autonomia Siciliana, che ieri abbiamo celebrato, dobbiamo ricordare l’importanza e l’attualità del nostro Statuto autonomistico, che ha rango costituzionale e che però, è rimasto in buona parte inattuato. Bisogna agire tempestivamente per tutelare e realizzare le sue esclusive prerogative in materia di autonomia finanziaria approvando finalmente le nuove norme di attuazione di cui si discute da tanti anni e che possono risolvere tutte le problematiche interpretative ed applicative relative agli art. 36, 37 e 38 dello Statuto”. Lo afferma l’eurodeputato di Fratelli d’Italia. on. Giuseppe Milazzo.

