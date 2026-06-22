“Le immagini che arrivano dall’A18, con persone costrette ad aprire ombrelloni sulla carreggiata per ripararsi dal sole durante attese anche di tre ore, sono al tempo stesso mortificanti per chi ha causato questi disagi e allarmanti perché siamo solo all’inizio della stagione estiva. Senza provvedimenti radicali, episodi simili si ripeteranno per tutta l’estate, mettendo a rischio la sicurezza e il benessere dei cittadini”.

Lo dichiara Salvo Tomarchio, deputato regionale di Forza Italia.





“Da oltre un anno ho chiesto che il Consorzio per le Autostrade Siciliane renda noti i cronoprogrammi per il completamento dei cantieri in corso e si doti di una programmazione del personale adeguata a prevenire situazioni come quella odierna.

La combinazione perversa di cantieri infiniti e caselli non presidiati a fronte di un’affluenza prevedibile di migliaia di veicoli, non è più tollerabile.

Come tutti i cittadini che frequentano queste arterie vedendo cantieri infiniti che durano anni ed anni sempre negli stessi posti, non posso non chiedermi se esista una vera programmazione o tutto sia lasciato al caso o peggio, ad una voluta continua emergenza.





Sono comportamenti come questi che rischiano di rendere vano il lavoro di chi, a partire dal governo regionale, è impegnato a migliorare le infrastrutture siciliane.

È arrivato il momento che questi vertici si dimettano, per fare spazio a persone più competenti, ma anche più attente e rispettose verso cittadini che non possono essere lasciati in queste condizioni. E se non hanno la sensibilità e il buon senso per farlo, è ora che rispondano del danno che da troppo tempo procurano ai siciliani e alla Sicilia.”

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA

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