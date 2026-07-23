Provvedimento a burocrazia zero: le imprese non dovranno presentare alcuna domanda. L’iniziativa attua le direttive regionali dell’Assessore Tamajo e la Circolare 1/2026.

PALERMO / ENNA – Tutela della categoria, certezza del diritto e massima semplificazione burocratica per l’autotrasporto artigiano.

La Commissione Provinciale dell’Artigianato (C.P.A.) di Palermo ed Enna, nella persona del Commissario Straordinario Avv. Elisabetta Piro, assistito dal Segretario Generale della CCIAA Dott. Guido Barcellona, ha disposto l’avvio del riesame d’ufficio di tutte le pratiche sospese o rigettate.





Il provvedimento dà immediata attuazione alle direttive della nuova Circolare Esplicativa Regionale n. 1/2026, in diretta continuità con l’iniziativa dell’Assessore regionale alle Attività Produttive, On. Edy Tamajo, e recependo il percorso tracciato dal già Commissario Regionale Avv. Marcello Rossi e definito dall’attuale Commissario Regionale Avv. Silvana Tortorici.

Un passaggio cruciale per la salvaguardia del comparto: le imprese non dovranno attivare alcuna procedura, poiché il riesame avverrà interamente e automaticamente d’ufficio.





L’avvio del procedimento in autotutela sarà comunicato a strettissimo giro a tutti i soggetti interessati.

«In continuità con l’impegno dell’Assessore On. Edy Tamajo in favore degli imprenditori artigiani, siamo e saremo sempre pronti a supportare le nostre imprese, garantendo certezza del diritto, operatività e massima trasparenza», dichiara il Commissario Straordinario Provinciale dell’Artigianato di Palermo ed Enna, Avv. Elisabetta Piro che conclude: «Ringrazio gli Uffici e i loro operatori per la grande diligenza e abnegazione grazie alla quale si darà seguito a questa imponente attività, senza la quale l’impulso di indirizzo politico non avrebbe potuto tradursi in fatti concreti».

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