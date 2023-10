L'appello di consiglieri comunali

Siracusa, 761 sono le donazioni di sangue record che l’AVIS di Siracusa ha ricevuto nel mese di settembre 2023. Ma i dati, così come gli obiettivi della più grande organizzazione di volontariato del sangue italiana che esiste dal 1927, pare non siano elementi rilevanti per il Demanio dello Stato. Non possiamo tollerare l’atteggiamento poco aperto e silenzioso del Demanio dello Stato nei confronti dell’ente più importante che in Italia svolge un’attenta assistenza sanitaria ai donatori volontari, di screening per le osservazioni epidemiologiche e di ricerca sanitaria.

I consiglieri comunali condividono l’appello e la preoccupazione lanciata dal Sign. Sindaco di Siracusa Francesco Italia, ma in qualità di consiglieri comunali non possiamo non pensare a proporre una rapida alternativa: sollecitare il rinnovo del contratto da parte del Demanio dello Stato, proporre un’ eventuale acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile in questione o attivare le procedure di ricognizione degli immobili di proprietà comunale aventi caratteristiche idonee ad ospitare il trasferimento della sede avis.

