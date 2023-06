Il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo Massimo Midiri e Michele Armenise, CEO di Axians Italia, hanno siglato un accordo di collaborazione della durata di 5 anni per lo sviluppo congiunto di progetti fortemente innovativi negli ambiti della trasformazione digitale, con ricadute strategiche sul territorio e con una specifica attenzione alla valorizzazione di giovani talenti.

L’accordo mira ad individuare ambiti strategici di interesse congiunto da potere presidiare con iniziative concrete che mirino a creare valore non solo per gli enti interessati ma anche per l’intero territorio regionale. Gli ambiti di maggiore interesse già individuati riguardano l’Internet delle Cose (IoT), le tecnologie di Cloud Computing nonché l’Intelligenza Artificiale, in particolare applicata alla Computer Vision. Specifica attenzione sarà rivolta alla formazione e selezione di giovani talenti che si prevede di inserire in percorsi di tirocinio curriculare nonché in percorsi di formazione post-laurea mirati quali Master, Tirocini formativi aziendali o percorsi di certificazione professionale.

Axians, multinazionale dell’Information & Communication Technology, è fortemente motivata a rafforzare la propria presenza sul territorio nazionale in genere e siciliano in particolare, visto anche nella sua naturale dimensione mediterranea e transnazionale. All’interno di tale indirizzo strategico, la partnership con l’Università di Palermo ricopre un ruolo fondamentale grazie anche alla forte propensione dell’Università a candidarsi a motore dell’innovazione regionale, soprattutto di matrice digitale.

“Siamo onorati di aver sottoscritto un Accordo di collaborazione con un’istituzione dinamica e innovativa quale l’Università di Palermo. Ci auguriamo che tale Accordo permetterà di avviare un’intensa e proficua collaborazione con lo specifico obiettivo di potere valorizzare le grandi potenzialità insite nelle nostre due realtà, immaginando, progettando e sviluppando soluzioni digitali fortemente innovative che riescano a trovare concreta applicazione a supporto del miglioramento della qualità della vita. Quale luogo migliore che un’Università per dimostrare quanto sia importante oggi avere competenze digitali”, ha dichiarato Michele Armenise, CEO Axians Italia.

“L’Università di Palermo ha deciso con convinzione di investire sull’innovazione digitale, vista non solo come un ambito disciplinare specifico, ma come uno strumento di supporto alla competitività e allo sviluppo delle discipline più disparate che, oggi più che mai, non possono fare a meno del digitale – dichiara il Rettore, Massimo Midiri – La pervasività delle tecnologie digitali, in particolare negli ambiti dell’Internet delle Cose, del Cloud Computing e dell’Intelligenza Artificiale, alcuni dei focus dell’Accordo appena siglato con Axians, rappresenta un formidabile stimolo a cogliere le opportunità di innovare discipline apparentemente avulse dal digitale, per consentire di valorizzarle oltre schemi standard, in molti casi non più attuali. Questa iniziativa si inserisce nel solco dell’apertura e della fattiva collaborazione di UniPa con il mondo delle imprese e dell’innovazione, con uno sguardo particolarmente attento ad elementi che rappresentano la cifra di questo mandato rettorale, quali fornire le maggiori opportunità di lavoro e di realizzazione ai tanti giovani che affidano una parte rilevante del loro futuro alla nostra Università e agire da motori di sviluppo di un territorio dalle enormi potenzialità, purtroppo spesso scarsamente valorizzate. L’Accordo odierno valorizza, in chiave sinergica, anche la forte propensione dell’Ateneo all’internazionalizzazione, alla quale una realtà multinazionale come Axians fornirà sicuramente un contributo importante”.

Le iniziative che nasceranno all’interno della partnership riguarderanno principalmente progetti da realizzare grazie alle azioni legate alle Missioni del PNRR, alla nuova programmazione PO-FESR 21-27 della Regione Siciliana, ai bandi MIMIT per l’innovazione o ad altre opportunità che dovessero profilarsi nel corso della durata dell’accordo.

