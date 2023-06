Una nuova apertura, crescita, sviluppo e occupazione in provincia di Ragusa.

Tigotà, brand che commercializza prodotti di cosmesi, cura della persona e della casa, cerca personale per la prossima apertura di Comiso.

Il gruppo, che sul territorio nazionale conta 687 store, è sbarcato in Sicilia da poco più di un anno.

Dopo il punto vendita aperto a San Giovanni La Punta in provincia di Catania e l’imminente inaugurazione del secondo negozio a Messina, Tigotà aprirà a Comiso.

L’azienda ricerca complessivamente 10 persone tra consulenti di bellezza che possano guidare il cliente nelle scelte, addetti alle vendite e al rifornimento degli scaffali.

Sul sito dell’azienda, alla sezione “Lavora con Noi”, si trovano tutte le informazioni per poter presentare la propria candidatura.

Il gruppo conta in totale più di 5mila collaboratori, di 57 diverse nazionalità e con un’età media di 35 anni. Le donne sono 4750, con una presenza di “quote rosa” che arriva alla percentuale dell’85%, compresa l’AD Stefania Casonato.

“Siamo arrivati in Sicilia da poco tempo ma è nostra intenzione continuare a investire in questa regione che riteniamo importante – spiega il Presidente di Tigotà Tiziano Gottardo – la nostra presenza testimonia la volontà della società di ampliare la propria offerta con nuovi punti vendita. Aprire una nuova filiale è sempre un momento di particolare gioia, un segnale che trasmette positività dal punto di vista occupazionale ed economico”.

Nel corso del 2022 le assunzioni sono state oltre 300 a livello nazionale: numeri che il brand sta confermando nel 2023, offrendo nuove opportunità occupazionali anche sul territorio siciliano.

“Le collaboratrici e i collaboratori che lavorano nei punti vendita – conclude Gottardo – sono il nostro punto di contatto con i territori dove abbiamo il grande piacere di diventare dei punti di riferimento. Contiamo di farlo anche in Sicilia”.

Contestualmente alla ricerca di personale la società sta prendendo in considerazione degli immobili in Sicilia da prendere in affitto per le future aperture e per il piano di sviluppo, si possono proporre i locali inviando una email a proposte.immobili@gottardospa.it.

