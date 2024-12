Una giornata dedicata alle famiglie: Si dice che Babbo Natale sia già arrivato a Mineo… Domenica pomeriggio (22 dicembre), i bambini e le bambine insieme ai propri genitori potranno scrivere e consegnare la propria letterina a Babbo Natale in persona!

L’appuntamento è alle ore 16:00 alla Villa dei Caduti (Mineo, CT): ad accogliere i più piccoli ci sarà il nostro Babbo Natale che farà salire i bambini e le bambine sulla sua slitta e si metterà “in viaggio” verso il centro storico del paese, in Piazza Ludovico Buglio. Qui troveranno il gonfiabile, l’animazione, giochi, dolcetti e un ospite speciale che farà coppia con Babbo Natale…

In merito, l’assessore allo Sport, Turismo e Spettacolo, Alessandra Lira, dichiara: “Siamo felici, come Amministrazione, di poter regalare una domenica di gioia e felicità a tutte le famiglie che verranno a trovarci! Mineo è e vuole continuare ad essere un paese dove chiunque può venire e vivere dei momenti magici, in grado di regalare ricordi che rimarranno impressi nella mente di grandi e piccini. Voglio ringraziare i volontari della Protezione Civile C. O. “Iside” Mineo per la loro disponibilità e collaborazione alla riuscita dell’evento”.

Tutte le famiglie, di Mineo e del comprensorio del Calatino, sono invitate a partecipare. L’evento è gratuito e aperto a tutti!

A partire dalle 9:30 e fino alle 20:00, inoltre, saranno aperti anche i presepi realizzati a mano dai maestri presepisti del posto, la Casa Museo “Luigi Capuana”, il Museo Civico Archeologico “Tamburino Merlini” e le Chiese di Mineo.

Si potrà anche visitare la Casa di Babbo Natale.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: 0933989058 oppure 0933989022





Luogo: Piazza Buglio, Piazza Buglio, 40, MINEO, CATANIA, SICILIA

Data Inizio: 22/12/2024

Data Fine: 22/12/2024

Ora: 16:00

Artista: Babbo Natale

Prezzo: 0.00

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.