Nei giorni scorsi, l’European Training Foundation – ETF, ha conferito ai componenti lo staff del Centro Studi Cedifop, ente di formazione professionale di subacquea industriale che opera al porto di Palermo, il “Badge Committed to Excellence”. L’ambito riconoscimento è riservato al personale degli istituti professionali che si impegna attivamente nell’autovalutazione dedicandosi al miglioramento dell’eccellenza della propria organizzazione.



Questi i componenti lo staff del Centro Studi Cedifop che hanno ricevuto l’ambito riconoscimento: il direttore Manos Kouvakis, Francesco Costantino, quale responsabile della formazione, Ivan Napoli responsabile conformità e accreditamenti, e il responsabile della comunicazione, Michelangelo Milazzo.

Nella stessa occasione ha ricevuto il riconoscimento anche Daniele Fano, fondatore e manager di “St Skills together”, start-up innovativa e a vocazione sociale.





L’ETF, che dal 1994 su mandato dell’Unione Europea ha sede a Villa Gualino a Torino, aiuta i Paesi in transizione e in via di sviluppo a sfruttare il potenziale del loro capitale umano attraverso la riforma dei sistemi di istruzione, formazione e mercato del lavoro, nel contesto delle politiche di relazioni esterne della stessa UE. Il “Badge Committed to Excellence” funge da riconoscimento dell’impegno individuale per il miglioramento della qualità, migliorando la reputazione dell’istituto tra le parti interessate e viene assegnato a coloro i quali hanno partecipato all’esercizio di autovalutazione ISATCOVE (International Self-Assessment Tool for Centres of Vocational Excellence), come membri del Self-Assessment Team, contribuendo a dimostrare l’impegno della propria scuola a riflettere e migliorare ulteriormente verso l’eccellenza VET (Vocational Education and Training).





L’ETF supporta i Paesi confinanti con l’Unione Europea nel migliorare i loro sistemi di sviluppo del capitale umano, analizzare le esigenze di competenze e sviluppare i loro mercati del lavoro. In questo modo si migliora la coesione sociale e si ottiene una crescita economica più sostenibile che, a sua volta, avvantaggia gli Stati membri dell’UE e i loro cittadini migliorando le relazioni economiche. Le attività dell’ETF con i Paesi partner coprono una serie di aree correlate quali l’analisi delle esigenze di competenze e occupazione, la governance del sistema, incluso il coinvolgimento delle parti interessate, il dialogo sociale e la partecipazione del settore privato, i sistemi di qualificazione e garanzia della qualità, l’apprendimento basato sul lavoro, la formazione degli insegnanti, l’apprendimento imprenditoriale e le competenze di base e per finire l’orientamento professionale.





Prima di iniziare a lavorare in un Paese, l’ETF esegue un’analisi dettagliata delle politiche dell’UE sul capitale umano, dei valori sociali e delle priorità esterne e collega tali analisi alle esigenze del Paese partner e alle aspirazioni di sviluppo come parte dell’assistenza nazionale complessiva. L’ETF collabora, inoltre, con le istituzioni europee, la comunità imprenditoriale, i partner sociali e altre organizzazioni della società civile a livello dell’UE. Supporta la Commissione europea e il Servizio europeo per l’azione esterna nella loro programmazione. Infine, è a stretto contatto con Eurofound Cedefop per garantire che analisi e buone pratiche degli Stati membri dell’UE siano condivise oltre l’UE e utilizzate per supportare le riforme nei Paesi partner.

Luogo: Porto di Palermo, Banchina Sammuzzo, PALERMO, PALERMO, SICILIA

