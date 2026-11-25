Il SAI Marsala della Cooperativa Sociale Badia Grande ha tenuto a Vita l’evento “Continuiamo a fare rumore” contro la violenza sulle donne con istituzioni, scuole, enti e volontariato.

La lotta alla violenza sulle donne passa dall’integrazione e dal lavoro quotidiano sul territorio, come dimostrato ieri pomeriggio a Vita durante la manifestazione intitolata “Continuiamo a fare rumore”. L’iniziativa, organizzata in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ha animato la sede operativa di via Valle del Belice. A promuovere e coordinare l’appuntamento è stato il SAI Marsala, gestito dalla Cooperativa Sociale Badia Grande, realtà impegnata nella costruzione di percorsi di inclusione sociale e tutela dei diritti umani.





La sede del SAI Marsala a Vita è diventata per un pomeriggio il punto di incontro tra i beneficiari delle strutture di Vita e Salemi, le istituzioni e il mondo dell’associazionismo. In rappresentanza dell’Amministrazione comunale vitese è intervenuto il Presidente del Consiglio comunale Diego Genua. Al suo fianco hanno partecipato la Caritas, la FIDAPA, la Pro Loco Vitese, la Camera del lavoro di Castelvetrano, l’associazione Spazio Libero di Salemi, i giovani del Servizio Civile della Co.Tu.Le.Vi, nonché delle beneficiarie e dei beneficiari del SAI Marsala ospitati nelle strutture di Vita e Salemi. Un contributo di forte impatto emotivo è arrivato dagli studenti dell’Istituto Francesco Vivona, presenti insieme ai docenti e alla dirigente scolastica, che hanno letto un brano tratto dal libro dedicato a Giulia Cecchettin.

L’evento ha visto il coinvolgimento diretto degli operatori e delle equipe multidisciplinari che lavorano ogni giorno nei centri di accoglienza del territorio. All’incontro hanno preso parte Anna Maria Ruggirello, coordinatrice del Progetto SAI Marsala, e Valentina Villabuona, referente dei Centri di Accoglienza di Vita e Salemi del Progetto SAI Marsala. La loro presenza testimonia l’impegno costante della Cooperativa Sociale Badia Grande nel fare rete con le comunità locali per sensibilizzare la popolazione su temi sociali di primaria urgenza, superando ogni isolamento.





Durante la manifestazione il prospetto del centro di accoglienza è stato illuminato di rosso. Dal balcone è stato inoltre esposto uno striscione con il numero antiviolenza e antistalking 1522 accompagnato da messaggi scritti in diverse lingue. La scelta plurilingue ribadisce la linea operativa della Cooperativa Sociale Badia Grande, volta ad abbattere le barriere linguistiche e culturali affinché ogni donna, indipendentemente dalla propria provenienza geografica, conosca gli strumenti per chiedere aiuto.

La giornata si è chiusa con tutti i presenti che hanno agitato insieme le proprie chiavi, producendo un suono collettivo per ricordare le vittime, esprimere vicinanza a chi subisce abusi e rompere il silenzio. Un segnale concreto nato dalla sinergia tra cittadini, scuole e operatori sociali. Perché l’impegno contro la violenza sulle donne non può esaurirsi in una giornata, ma deve tradursi in una responsabilità quotidiana e collettiva.

Continuiamo a fare rumore!

Alberto Di Paola

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