Badminton, pioggia di medaglie per le società palermitane ai Campionati Italiani Assoluti

di Press Service

25/11/2026

Si è conclusa la 49ª edizione dei Campionati Italiani Assoluti di Badminton e Para Badminton disputati a Milano, ottimi sono i risultati per gli atleti delle Piume d’Argento BC e dell’Asd Città di Palermo Badminton.

David Salutt conquista la medaglia d’oro nel doppio misto in coppia con Martina Corsini del Badminton Club Milano, hanno superato in finale 15-9, 15-13 Simone Piccinin e Yasmine Hamza.





Davide Izzo, che ricordiamo ancora in categoria under, mette al collo la medaglia di bronzo nel doppio maschile assieme a Thomas Bianchi. Venerdì in semifinale hanno perso al terzo set (14-16, 15-9, 11-15) contro il duo De Leon-Piccinin.

Storico podio delle sorelle Alessia e Sabrina Pellitteri dell’Asd Città di Palermo Badminton, che nel doppio femminile perdono una lotta impari contro Corsini-Piccinin (0-15, 3-15), ma conquistano una preziosa medaglia di bronzo.





Paolo Caracausi presidente delle Piume d’Argento BC “E’ stata una bella emozione, torniamo a casa contenti e pieni di soddisfazione. I nostri ragazzi sono riusciti comunque nell’intento di portare avanti i nostri colori. Non mi riferisco solo ai nostri due David e Davide, ma anche a Matteo, a Roberto ed a Redy.”

“La nostra è una storica medaglia nel doppio femminile, che a Palermo mancava dai tempi della Mediterranea. Abbiamo gioito alla qualificazione di Alessia e Sabrina in semifinale, che significava medaglia sicura” continua Laura Romeo presidente del Palermo Badminton “Le due Pellitteri sono cresciute e finalmente stanno raccogliendo il frutto del loro lavoro”.

Luogo: PALERMO, SICILIA

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