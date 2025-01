Bagheria, 9 gennaio 2025 • Domenica 19 alle ore 11:30, presso l’area di sgambamento di via Mozart, si terrà la tradizionale benedizione degli animali e dei loro accompagnatori. Un momento di festa e di spiritualità dedicato ai nostri amici a quattro zampe e a tutti coloro che li amano. Ad impartire la benedizione sarà padre Giuseppe Patti, in un rito che affonda le sue radici nella tradizione contadina e che celebra il legame speciale tra uomo e animale.

La benedizione degli animali è una devozione molto antica e diffusa, legata alla figura di Sant’Antonio Abate, patrono degli animali. In un’epoca in cui gli animali erano fondamentali per la sopravvivenza, si diffuse l’usanza di chiedere una benedizione per proteggerli e ringraziare per la loro fedeltà.

L’invito è rivolto a tutti i cittadini bagheresi, che desiderano partecipare con i loro amici a quattro zampe. Cani, gatti, coniglietti, tartarughe, criceti, uccelli e tutti gli animali da compagnia sono i benvenuti.

Saranno presenti il Sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli, l’assessore ai Diritti degli Animali Giuseppe Tripoli, l’assessora allo Sport e Pubblica Istruzione Antonella Insinga, oltre a rappresentanti delle forze dell’ordine e dell’anagrafe canina dell’ASP di Bagheria.



“Siamo lieti di organizzare nuovamente questo evento, che rappresenta un momento importante per la nostra comunità – dichiara l’assessore Giuseppe Tripoli -. La benedizione degli animali è un’occasione per celebrare il profondo legame che ci unisce ai nostri amici a quattro zampe e per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del benessere animale. Invito tutti i cittadini a partecipare numerosi a questa iniziativa”.











Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.