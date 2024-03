Tipo segnalazione: Degrado

Domenica 10 marzo, intorno alle ore 17:00 una colonna di fumo nero si è alzata dalla zona di contrada Monaco a Bagheria. Il rogo maleodorante si è propagato da un cumulo di rifiuti abbandonato su un terreno privato in balia degli abitanti della contrada che lo utilizzano come discarica abusiva, e la cui presenza era stata segnalata proprio dalla proprietà, ai vertici della azienda. L’incapacità di fare fronte a questi fenomeni ha indotto più volte i malcapitati titolari del lotto a rivolgersi alle istituzioni.

Quella indicata come ghetto della città delle ville non è nuova a fenomeni di degrado. Già protagonista di lunghi braccio di ferro con la partecipata del Comune, l’AMB, sulla modalità di raccolta dei rifiuti, la zona sembra oggi ulteriormente abbandonata al suo destino.

Roghi, con fumi ed esalazioni che preoccupano la cittadinanza, non sono però circoscritti a quella zona. Da quasi un anno numerosi cittadini si sono rivolti alle autorità, segnalando queste realtà come provenienti da diverse zone periferiche con cadenze e orari specifici, rimanendo inspiegabilmente inascoltate e generando un fenomeno di denuncia sui social tramite un noto blog locale, rimasto unica voce fuori dal coro in città.

Luogo: Contrada Monaco , Via Maggiore Toselli

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.