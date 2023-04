Bagheria protagonista della nota trasmissione Linea verde

di Press Service

26/04/2023

La nota trasmissione di Rai 1, Linea Verde, è stata in questi due giorni in giro per Bagheria, la città delle Ville e del Gusto. E ville e gusto ma anche storia e tradizioni sono state le protagoniste insieme a Beppe Convertini e Giuseppe Calabrese, di una puntata che andrà in onda in una delle prossime domeniche di maggio. L’amministrazione comunale ha supportato nella due giornate, con il lavoro dell’ufficio stampa, della polizia municipale, della logistica, con gli elettricisti comunali e dell’ufficio turismo la redazione che ha dedicato le sue riprese a villa Palagonia, villa Cattolica ed in particolare alla frazione marinara di Aspra. Nella zona delle riprese impegnati anche l’assessore al Turismo Provvidenza Tripoli e il collega Andrea Sciortino. Coinvolte maestranze locali: pescatori, ristoratori, maestri fornai e artisti locali. Torneremo sull’argomento con un più ampio articolo. Sul sito del Comune le interviste a Beppe Convertini e Peppone.

Link al video interviste Beppe Convertini e Giuseppe Calabrese( Alias Peppone) https://youtu.be/ zun0Oj4tqSc

