Le forze dell’ordine e gli impiegati comunali, cuore pulsante dell’Ente, sono sempre più vicini al cittadino. Con le dimissioni dei consiglieri Antonella Insinga e Giuseppe Tripoli, per via dell’ingresso in giunta, si sono liberate due sedute, e vanno alla lista Base Popolare.

Sono Antonello Gargano, noto dipendente comunale, presenza di peso a villa Cattolica, e Domenico Barone vicequestore per molti anni operativo a Bagheria e da qualche mese in pensione, i due nuovi consiglieri che siederanno sugli scranni di palazzo Ugdulena, eletti nella lista a sostegno del Sindaco Filippo Maria Tripoli. I consiglieri entrano in surroga, in qualità di candidati primi dei non eletti, ai due che si sono dimessi per avere ottenuto importanti deleghe assessoriali per specifiche competenze acquisite per professione, predisposizione o indole personale, come nel caso dell’Assessore Giuseppe Tripoli già dimostrate soprattutto con la gestione dei rifiuti e del benessere (oggi diritto) degli animali.

Ancora da dimostrare, ma con ottime premesse, visto l’impegno per tutta la città laddove un’ esigenza si avvertiva, tanto da risultare la consigliera più votata, quelle di Antonella Insinga.

Le due nuove presenze rafforzano la coalizione che amministra Bagheria, semmai ce ne fosse bisogno, da un lato Gargano porta in dote il placet di parte dell’apparato impiegatizio e il supporto politico trasversale avendo in famiglia una candidata sindaca, della tornata elettorale 2019, in una lista civica, Alessandra Iannì.

Dall’altro non meno importante l’ulteriore suggello della cura che le forze dell’ordine hanno messo, mettono e metteranno nella collaborazione con questa amministrazione: quale migliore garanzia per la continuità di questi rapporti che così bene hanno fatto al territorio, di avere loro esponenti nell’amministrazione. Un ferro dietro la porta. E chi potrà mai più dubitare (se qualcuno mai lo avesse fatto), della virtù del Comune di Bagheria, dove ormai non si parla più di mafia?

I due nuovi consiglieri giureranno giovedì 11 luglio p.v. alle 9:30 nella sala del consiglio, in occasione della convocazione della prossima seduta.

Nulla di fatto ancora, per la nomina del settimo assessore che vede in pole position, l’ex sindaco Biagio Sciortino, per il quale al momento persistono le condizioni di incompatibilità per via di un contenzioso con l’ente, che riguarderebbero contributi non versati dal Comune quando ricopriva l’incarico di primo cittadino e per l’ottenimento dei quali, illo tempore, avrebbe adito le vie legali

