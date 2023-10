Il Resort a cinque stelle ha brillato poi al TTG insieme alle delegazioni del territorio, una promozione turistica di alto livello che coinvolge Marsala e il territorio

Grande attenzione da parte dei buyer nazionali e internazionali per Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo – LUXURY WINE RESORT, che ha brillato all’evento collaterale al TTG di Rimini e dedicato specificamente al settore del luxury travel. Il 10 ottobre al Teatro Galli di Rimini, si è svolto il Luxury Event by TTG, appuntamento B2B dedicato al luxury travel che si rivolge ai professionisti del settore. Un evento di business con i più qualificati buyer internazionali, per favorire incontri one to one tra gli operatori del turismo d’alta gamma. Al Luxury Event, il Resort cinque stelle di Marsala ha attirato l’attenzione per l’approccio al lusso che lo caratterizza, rendendolo unico: dimora nobiliare settecentesca, produzione di vini e olio extravergine di oliva, enogastronomia legata alle eccellenze del territorio, cura dell’ospitalità come nella migliore tradizione siciliana. il Baglio Oneto rappresenta un modo di fare turismo autenticamente connesso al territorio. In un momento nel quale a fare la differenza è la possibilità di fare esperienze e vivere emozioni legate al viaggio e al soggiorno, Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo – LUXURY WINE RESORT si presenta come un luogo di opportunità e piaceri, all’insegna di un lusso che si percepisce nella cura di ogni piccolo dettaglio. Impossibile negare che la bellezza del paesaggio che da lì si gode e la posizione centrale rispetto al territorio della Sicilia Occidentale sono delle caratteristiche molto apprezzate da chi desidera ammirare ed esplorare il territorio della Sicilia Occidentale.

Alla tradizionale fiera del Turismo “TTG di Rimini”, Baglio Oneto ha partecipato insieme ad altre delegazioni della Sicilia Occidentale, territorio ricchissimo di storia, cultura e prodotti enogastronomici di eccellenza. “Siamo molto felici di come questa occasione ci abbia consentito di mettere in luce le nostre migliori qualità – dice Anna Palmeri-Oneto, proprietaria e anima del Baglio omonimo – che si esaltano con la possibilità di fare rete nel nostro territorio. La Sicilia Occidentale è ricca di fascino e attrattive, merita di essere conosciuta e raccontata per diventare meta desiderata, meta di lunghi soggiorni e non più di passaggio. Questo può avvenire grazie ad attività di promozione come queste, che ne mettano in luce l’importanza culturale e storica, la ricchezza enogastronomica, archeologica e architettonica. Noi, da parte nostra, ci impegniamo a promuovere e valorizzare il territorio nelle migliori fiere del turismo di lusso. Le amministrazioni e le sue comunità, innamorate di queste terre, ne sostengono l’eleganza e la vocazione al turismo di lusso internazionale. Insieme facciamo bella questa terra, perché la comunità locale e internazionale ne possano godere al meglio”.

Per informazioni:

Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo*****

LUXURY WINE RESORT

Contrada Baronazzo Amafi 8

91025 Marsala (TP)

Tel. 0923 746222

www.bagliooneto.it

info@bagliooneto.it

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.