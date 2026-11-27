Cinque appuntamenti, da novembre a gennaio, con dj set e incontri su corpo, clima, città, accessibilità e migrazioni. Con la scelta degli orari diurni, l’impresa sociale FuoriCentro punta a ridurre il consumo di alcol e a creare nuove occasioni di socialità. Debutto domenica 29 novembre alle 11:00 al Cre.Zi. Plus, con ingresso gratuito su prenotazione.





Spostare l’energia della musica elettronica e del ballo dalla notte al mattino, ridurre il consumo di alcol e creare uno spazio di confronto politico e sociale. Da questa idea nasce FuoriClubbing, la rassegna dell’impresa sociale FuoriCentro che debutta domenica 29 novembre alle 11:00 al Cre.Zi. Plus, ai Cantieri Culturali della Zisa, con ingresso gratuito su prenotazione.

Per il primo appuntamento Sentimiento Collettivo porterà al Cre.Zi. Plus le pratiche di festa di Casa Sentimiento. Per l’occasione Caterina Strafalaci curerà la parte laboratoriale lavorando sul tema della corporeità e delle sue attivazioni sensoriali.

La musica sarà a cura dei resident di Sentimiento Sushetta e Istmo sonores.





Da novembre a gennaio sono in programma cinque appuntamenti mattutini. L’iniziativa reinterpreta i codici del clubbing contemporaneo: dj set mattutini – dalla techno all’elettronica sperimentale, sempre con dj diversi – progettati come momento di aggregazione sana, accessibile e radicata nella cura della comunità.





Cuore pulsante del format è la Info Room. Accanto alla sala dove si balla ci sarà, infatti, una stanza a libero accesso dove fare una pausa e approfondire il tema della giornata attraverso incontri informali con attivisti ed esperti, video immersivi e installazioni interattive.

I temi di approfondimento di questa prima edizione di FuoriClubbing sono:

Corpo: educazione emotiva, consenso e autodeterminazione, sessuoaffettività.

Clima: sostenibilità ambientale concreta ed ecologia urbana.

Città: futuro, mobilità e nuove visioni di vivibilità urbana.

Capability: abbattimento delle barriere fisiche e culturali, accessibilità radicale.

Confini: geografie umane, migrazioni, relazioni e ibridazioni culturali.

«Vogliamo scardinare l’idea che la musica elettronica debba per forza associarsi alla notte, all’eccesso o all’alienazione. FuoriClubbing propone un’alternativa: ballare alla luce del giorno, creare comunità e usare quell’energia per ripensare lo spazio pubblico e le nostre relazioni.»

[Irene Parisi, FuoriCentro]





L’iniziativa è sostenuta da Fondazione EOS – Edison Orizzonte Sociale e da CLAC ETS, e si inserisce all’interno del progetto Traiettorie Urbane, percorso dedicato alla rigenerazione sociale, alla partecipazione e alla valorizzazione dei territori e delle nuove generazioni.

«Sostenere FuoriClubbing significa credere nella capacità dei giovani di ridefinire gli spazi e i linguaggi della socialità a Palermo. All’interno di Traiettorie Urbane lavoriamo per abilitare processi di trasformazione dal basso: vedere un’impresa under 30 come FuoriCentro proporre un modello di ritrovo innovativo, che mette al centro il benessere, l’inclusione e la riflessione civica delle nuove generazioni, è la dimostrazione concreta di come la cultura possa diventare motore di impatto sociale e coesione per la città.»

[Laura Savoia – Fondazione EOS – Edison Orizzonte Sociale]

La line-up dei dj, il calendario delle date e i curatori della Info Room saranno annunciati nelle prossime settimane sui canali social ufficiali dell’organizzazione.

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