In un contesto storico in cui il settore creditizio tende spesso a rimodulare la propria presenza fisica, soprattutto nei centri più piccoli, Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia occidentale sceglie di muoversi in controtendenza, investendo risorse ed energie per riaffermare la propria vocazione originaria di banca di comunità. Sono ufficialmente operativi a Montevago e Montelepre i nuovi Chioschi Digitali, che rappresentano in assoluto le prime strutture di questo genere a debuttare sul territorio regionale per il Gruppo BCC Iccrea. Non si tratta di semplici punti per il prelievo o di sportelli automatici evoluti, bensì di filiali a tutti gli effetti, strutturate per coniugare la massima efficienza dei canali digitali con il valore insostituibile della relazione umana. I presidi sono operativi cinque giorni su cinque, rispettando i consueti orari di apertura della banca, e sono pronti a diventare un punto di riferimento quotidiano per l’intera cittadinanza.





La formula flessibile scelta per i due comuni risponde in modo mirato alle specificità delle singole realtà locali. A Montevago la struttura ha la funzione di uno sportello non presidiato fisicamente ma totalmente autonomo. Qui il cliente accede a un ambiente protetto e moderno in cui trova tutte le tecnologie necessarie per svolgere le proprie pratiche in autonomia, avendo però la certezza di poter attivare, con un semplice comando, il collegamento video con un operatore a distanza, capace di guidarlo in tempo reale in ogni attività di sportello. A Montelepre il servizio sperimenta un’ulteriore evoluzione: oltre alle dotazioni digitali e all’assistenza remota attive tutta la settimana, la filiale prevede la presenza fisica di un operatore per alcuni giorni a settimana, una figura interamente dedicata ai servizi di consulenza personalizzata e alla gestione delle esigenze finanziarie più complesse.





L’attivazione di questi chioschi si inserisce in un profondo quadro di responsabilità sociale e risponde, prima di tutto, a una precisa valenza solidale nei confronti della fascia di popolazione in età avanzata. Banca Don Rizzo ha voluto affrontare da vicino il tema del divario digitale che spesso penalizza la fascia senior della comunità. Molti cittadini anziani, infatti, provano un senso di smarrimento di fronte alla tecnologia e manifestano evidenti difficoltà nel gestire in totale solitudine i servizi bancari online. Per questa ragione, il Chiosco Digitale è stato progettato per azzerare le distanze: la possibilità di interagire vocalmente e visivamente con una persona reale, pronta a spiegare con pazienza e chiarezza ogni passaggio della transazione, restituisce a questi utenti quel fondamentale legame di fiducia, sicurezza e conforto umano che nessun algoritmo può sostituire.





Allo stesso tempo, la scelta di radicare queste infrastrutture nei piccoli borghi garantisce una continuità di servizio cruciale per l’intera economia locale. La presenza della banca diventa un pilastro sia per i residenti che per il tessuto imprenditoriale, dai piccoli commercianti agli artigiani, fino ad arrivare al comparto del turismo in incoming, che può così beneficiare di servizi finanziari accessibili e immediati direttamente sul posto, senza costringere utenti e visitatori a spostamenti verso i centri maggiori.





“Questi nuovi presidi rappresentano un supporto concreto anche per tutti quei giovani e professionisti che hanno scelto comuni come Montevago e Montelepre come sede per lo smart working,” dichiara il Direttore Generale di Banca Don Rizzo, Francesco Leone. “Parliamo di una platea di lavoratori dinamici che necessitano di un’infrastruttura bancaria efficiente e all’avanguardia per svolgere le proprie attività quotidiane, un servizio che altrimenti in queste realtà rischierebbe di essere assente. Con il progetto dei Chioschi Digitali dimostriamo concretamente che l’innovazione tecnologica non deve per forza tradursi in isolamento o freddezza. Al contrario, se guidata da una visione etica, la tecnologia diventa uno strumento straordinario di inclusione sociale, capace di tutelare le generazioni più anziane e contemporaneamente di attrarre nuove professionalità, generando sviluppo economico e vitalità per i nostri territori”.

Con questa iniziativa, Banca Don Rizzo e il Gruppo BCC Iccrea confermano l’efficacia del proprio modello di business, che mette al centro il benessere delle persone e la valorizzazione del territorio, dimostrando che è possibile modernizzare i servizi finanziari senza mai perdere il contatto umano e l’attenzione verso chi ha più bisogno di una guida sicura.

Luogo: MONTELEPRE – MONTEVAGO, SICILIA

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