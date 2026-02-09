Un nuovo punto di riferimento che accorcia le distanze tra cittadini e servizi finanziari, restituendo centralità al cuore di Custonaci: è l’impegno di Banca Don Rizzo che, ieri mattina (domenica 8 febbraio) ha inaugurato il nuovo sportello automatico in via Marsala all’angolo con via Giardinetto a Custonaci. Quello di ieri non è stato un semplice taglio del nastro, ma un segnale forte di presenza sul territorio che ha l’obiettivo di mettere la Banca Don Rizzo letteralmente “a portata di mano” della comunità.

All’evento sono intervenuti il Sindaco, il Presidente, Direttore Generale e Vice Direttore Generale della banca, che hanno condiviso il momento del taglio del nastro insieme a una folta rappresentanza di cittadini e imprenditori del territorio. Grazie all’attivazione di questo ATM evoluto, da oggi residenti, turisti e imprese potranno contare su un presidio attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, per gestire con estrema semplicità operazioni fondamentali come il prelievo e il versamento di contante e assegni, l’esecuzione di bonifici e molti altri servizi essenziali.





L’iniziativa è nata da una stretta collaborazione tra le istituzioni e il mondo del credito, con l’obiettivo di dare supporto economico a un’area che rischiava l’isolamento. In tal senso, il Sindaco di Custonaci, Fabrizio Fonte, ha evidenziato il valore politico e sociale dell’operazione: «L’ Amministrazione comunale, grazie alla sensibilità della Banca Don Rizzo, va in controtendenza rispetto al cosiddetto fenomeno della “desertificazione bancaria”. Abbiamo voluto assegnare i locali in pieno centro storico per consentire la presenza di uno sportello a servizio della collettività. La progressiva chiusura dei servizi bancari è, infatti, ormai una criticità nazionale che aveva privato i custonacesi e i turisti dell’accesso ai servizi finanziari essenziali, con forti ripercussioni sulla quotidianità e sullo sviluppo socio-economico della nostra Città. Ringrazio ancora una volta i vertici della Banca Don Rizzo per la preziosa collaborazione. Ho chiesto alla banca di rafforzare ulteriormente il legame con la nostra comunità, confermandosi un punto di riferimento vicino alle esigenze delle famiglie e delle imprese di Custonaci».





Per la governance dell’istituto, questa apertura rappresenta una conferma della propria identità di banca del territorio. Il Presidente di Banca Don Rizzo, Sergio Amenta, ha voluto sottolineare la responsabilità assunta verso la comunità: «Essere oggi l’unico punto di riferimento bancario per Custonaci è una responsabilità che assumiamo con orgoglio, consapevoli che l’accesso al credito ed ai servizi bancari sia un motore indispensabile per l’economia locale. In un momento storico in cui il sistema tende all’accentramento, noi scegliamo di investire affinché nessun territorio resti privo di supporti essenziali. Questo traguardo è stato possibile grazie a una visione condivisa con l’Amministrazione Comunale: ringrazio il Sindaco per la lungimiranza nel mettere a disposizione il locale, dimostrando che la collaborazione genera risposte concrete ai bisogni della gente».





Sul piano operativo, il nuovo sportello si propone come uno strumento dinamico al servizio delle attività produttive, come spiegato dal Direttore Generale di Banca Don Rizzo, Francesco Paolo Leone: «L’attivazione di questo ATM rappresenta molto più di una semplice implementazione tecnologica; è la riaffermazione tangibile della nostra missione di banca di prossimità. Vogliamo dare una risposta immediata soprattutto agli operatori economici locali, che rappresentano il cuore pulsante di Custonaci. Per commercianti, artigiani e imprese, disporre di un presidio operativo significa poter contare su una gestione più fluida delle proprie attività e su un partner che comprende il valore del tempo e della presenza fisica sul territorio. Al contempo, per tutte le esigenze di consulenza specialistica e strategica, i clienti di Custonaci e dell’intera area potranno continuare a contare sulla professionalità del nostro team presso la vicina filiale di Valderice, consolidando così un modello di servizio che unisce l’efficienza digitale alla centralità della relazione umana».

Luogo: Custonaci, via Marsala – via giardinetto, CUSTONACI, TRAPANI, SICILIA

