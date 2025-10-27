È’ stato firmato ogg,nella sede della direzione Generale dell’Assessorato Attività Produttive della Regione Siciliana, un protocollo d’intesa tra il Dipartimento delle Attività Produttive, nella qualità di Centro di Responsabilità, e la Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia, che prevede la creazione di una Long List di Tecnici Esperti,

e istituisce un Tavolo Tecnico Permanente di Consultazione tra entrambe le parti.

Con la firma del protocollo, alla Consulta è demandata la creazione e la gestione di una long list di Tecnici Esperti idonei per esperienza e titoli, ad espletare le verifiche tecniche dei programmi di investimento e dei bandi gestiti dal Dipartimento Attività Produttive. La long list sarà messa a disposizione dei beneficiari di aiuti comunitari per le verifiche tecniche (valutazioni di pertinenza e congruità della spesa/perizie/collaudi) dei programmi di investimento a valere sul Programma Regionale FESR Sicilia 2021/2027, FSC 2021-27 ed altri programmi regionali, nazionali e comunitari.

Le verifiche del Tecnico Esperto consentono all’Ufficio Competente per le Operazioni di snellire le proprie procedure di verifica e alle imprese di ridurre i tempi per ricevere i contributi necessari ad effettuare gli investimenti in Sicilia.

“Gli Ingegneri siciliani- spiega il presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Palermo, Vincenzo Di Dio- con questo protocollo si mettono a disposizione del mondo imprenditoriale siciliano in modo da snellire le procedure per l’erogazione delle agevolazioni e allo stesso tempo supportare la Pubblica Amministrazione per l’erogazione più celere dei fondi che gestisce. Gli Ingegneri Siciliani si assumono un impegno importante per essere utili all’economia siciliana. Ringraziano -conclude – l’assessore Edy Tamajo e il Direttore Generale Dario Cartabellotta per la fiducia posta nella nostra professione e la vostra consigliera Maria Grillo per l’impegno profuso per la firma del protocollo “

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.