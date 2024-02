Si rende noto che il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ha indetto una procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione in locazione ad associazioni senza scopo di lucro, degli immobili prima occupati dagli uffici della Solidarietà sociale e dalle Segreterie universitarie.

Gli immobili sono ubicati nella città di Caltanissetta, il più grande a due elevazioni in Via De Nicola s.n.c. di mq. 340, gli altri due nel Viale Trieste ai civici nn. 37/39/41 di mq. 111 ed al civico n. 45 di mq. 89.

Possono partecipare alla procedura di assegnazione le Associazioni riconosciute senza scopo di lucro, iscritte a uno dei registri attualmente in vigore, ad esempio i registri regionali delle Organizzazioni di Volontariato, delle Associazioni di Promozione Sociale o al registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o al Registro delle Persone Giuridiche, che svolgano attività di assistenza sociale e socio sanitaria, di tutela dell’ambiente e della specie animale, culturali o scientifiche e promozionali nel campo sportivo.

La locazione avrà durata di 6 anni e può essere rinnovata non più di una volta. Il valore di locazione annuale, stabilito come base d’asta, ammonta ad euro 18.768,00 per Via De Nicola, ad euro 6.127,20 per l’immobile di mq. 111 di Viale Trieste e ad euro 4.912,80 per quello di mq. 89.

Agli aggiudicatari è offerta la possibilità di scomputare dal canone di locazione dell’immobile, le spese relative alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che si dovessero rendere necessarie per l’adeguamento dei locali all’uso associativo e per il miglioramento dei servizi offerti alla collettività.

La procedura per locazione degli immobili prevede la valutazione delle offerte da parte di una commissione giudicatrice, che potrà attribuire fino a 70 punti per l’offerta tecnica e 30 per quella economica.

Fra i criteri per l’attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica sono previsti il numero degli associati, l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la tipologia e quantità di attività da svolgere nei settori più sensibili della società locale, la collaborazione con le Istituzioni e con altre associazioni nello svolgimento dell’attività, le agevolazioni previste nei confronti dell’utenza, il numero di giorni e gli orari di apertura della sede e le modalità di comunicazione per informare i cittadini in merito alle attività in programma.

Il bando scadrà il prossimo 15 marzo alle ore 13:00 e si potrà consultarlo sul sito web del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta www.provincia.caltanissetta.it

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.